Arte Genova vende oltre 1.500 metri quadrati di superficie agibile, ecco come partecipare

Genova. Arte Genova ha pubblicato un nuovo bando per mettere in vendita 1.506,20 metri quadrati di superficie agibile accantonata nel registro del Comune di Genova.

Il prezzo di vendita al metro quadrato della superficie agibile è di 532 euro da 1 a 50 mq; 500 euro da 51 a 100 mq; 480 euro a partire da 101 mq. Nel caso di una singola offerta per l’acquisto dell’intera superficie agibile il prezzo è di 450 euro al metro quadrato. Gli importi sono da intendersi oltre Iva e oneri fiscali e tributari a carico dell’acquirente.

La superficie agibile non potrà essere ceduta a terzi e potrà essere utilizzata nel Comune di Genova nel rispetto dei parametri e della disciplina urbanistica del vigente Puc.

Per partecipare al bando c’è tempo fino al 31 dicembre 2026. Le offerte dovranno essere vincolanti e irrevocabili per 180 giorni da quella data e potranno essere presentate da singoli soggetti o da una cordata.

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