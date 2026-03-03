Arriva la V edizione della Champions league di Cirulla: il gioco simbolo di Genova che unisce i quartieri

Genova. I campioni dei tornei nati nel Sestiere del Molo e nel Sestiere di Prè incontrano i Camalli di Genova. Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 19:30 nella Sala Chiamata del Porto della CULMV, Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini, si terrà la V edizione della Champions League di Cirulla: un evento che unisce il territorio, dai Sestieri del Centro Storico alle periferie, e si propone come festa e celebrazione del gioco genovese più rappresentativo. La Cirulla.

Parteciperanno alla competizione le migliori squadre che negli ultimi sei mesi hanno preso parte ai principali tornei di Cirulla della città, a partire dai Giardini Luzzati Spazio Comune, gestito dalla Cooperativa Sociale Il Ce.Sto, e il Comitato di Quartiere Per Prè, realtà importanti impegnate da anni nella riqualificazione e rigenerazione sociale promuovendo un uso virtuoso dello spazio pubblico, cittadinanza attiva, inclusione e socialità. Accanto a queste esperienze, altri tornei condividono e abbracciano gli stessi ideali: Cirulla per Sampierdarena al Circolo La Bellezza; l’ASD Free Sport, impegnata nello sport inclusivo; la Società Operaia Cattolica Santo Stefano di Borzoli e Nostra Signora della Salute; le Caruggiadi, nella Festa dello Sport del Comune di Genova e La Città di Carta, festival creativo promosso da Pepita Ramone e Per Inciso con il supporto di Arci Genova.

Merita particolare attenzione un passaggio di grande valore: per la prima volta la Cirulla si configura non solo come tradizione identitaria, ma come motore di solidarietà e strumento concreto di coesione sociale. Ed è così che a inizio anno nasce La Mano Buona, progetto innovativo realizzato con il contributo della Fondazione Carige e promosso dal Comitato Per Prè insieme a Davide Manzi. Un’iniziativa che trasforma il gioco in azione sociale: partite di carte contro l’abbandono e la solitudine nelle RSA e percorsi di insegnamento della Cirulla rivolti alla comunità migrante, intesi come occasione di alfabetizzazione, integrazione e dialogo interculturale. Un modo nuovo e consapevole di vivere la tradizione, mettendola al servizio dell’accoglienza, dell’inclusione e della cura delle relazioni.

La scelta di incontrare i Camalli Genovesi non è casuale. Questa edizione della Champions League intende rendere omaggio al coraggio civile e al senso di responsabilità dimostrati da chi, negli ultimi mesi, ha manifestato e operato affinché i porti fossero liberi dal commercio di armi, chiedendo trasparenza e sostenibilità nelle politiche commerciali, un impegno che si è tradotto anche in azioni concrete per l’invio di beni di prima necessità alle popolazioni colpite da fame e guerra, contribuendo a richiamare la coscienza collettiva di una città che, con discrezione e fermezza, ha saputo ancora una volta offrire un esempio riconosciuto anche a livello internazionale.

La comunità dei Tornei di Cirulla è pronta a proclamare la quinta squadra Campione tra i Campioni, cingendola d’oro tra applausi e abbracci, argento e bronzo premieranno chi ha lottato con onore fino all’ultima mano: si festeggia insieme perché la Cirulla è sfida e passione, ma soprattutto amicizia, sorrisi e convivialità.