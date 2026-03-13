  • News24
Cronaca

In casa aveva cocaina rosa, ecstasy, mdma e 8mila euro in contanti: in manette 21enne

Prima il controllo casuale, poi la perquisizione in casa. E' accusato di spaccio

Generico marzo 2026

Genova. I carabinieri della stazione di Marassi hanno arrestato un 21enne colombiano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, nel corso di un controllo del territorio, hanno sorpreso il 21enne mentre stava assumendo della sostanza stupefacente, decidendo quindi di sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare.

A casa del giovane sono stati trovati 4 grammi della cosiddetta cocaina rosa, un mix di sostanze stupefacenti tra cui l’Mdma – in gergo denominata anche tusi, già suddivisa in dosi. Inoltre, i Carabinieri hanno sequestrato due dosi di marijuana, tre pastiglie di ecstasy, quattro di Mdma, quasi 400 bustine per il confezionamento della droga e circa 8mila euro in contanti.

Il 21enne è stato portato nel carcere di Marassi in attesa della convalida.

