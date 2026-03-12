Arenzano in corsa per “Il Borgo dei Borghi 2026”: al via la fase decisiva del voto

Arenzano entra nella fase decisiva della competizione nazionale “Il Borgo dei Borghi 2026”, promosso da Rai3, che ogni anno premia uno dei borghi più belli d’Italia. Dopo l’annuncio della candidatura in rappresentanza della Liguria, si apre ora il momento più importante del percorso: la fase di votazione online, attiva dal 1° al 22 marzo 2026, durante la quale cittadini, visitatori e sostenitori potranno votare Arenzano e contribuire a portare la Liguria alla vittoria.

La competizione si concluderà con una prima serata speciale su Rai3 il 5 aprile 2026, quando verrà proclamato il borgo vincitore. La partecipazione al programma rappresenta di per sé una significativa opportunità di visibilità nazionale, ma la fase del voto è quella in cui il coinvolgimento della comunità diventa determinante.

“La partecipazione di Arenzano a ‘Il Borgo dei Borghi’ rappresenta un’opportunità importante per raccontare a un pubblico nazionale il valore del nostro territorio”, ha dichiarato Davide Oliveri, assessore al marketing territoriale del Comune di Arenzano. “È un’occasione per far conoscere Arenzano, la sua identità e la qualità della sua offerta turistica, ma anche per promuovere l’immagine della Liguria nel suo insieme. Il voto online diventa quindi uno strumento semplice ma concreto per sostenere questa visibilità: invitiamo cittadini, visitatori e tutti coloro che hanno un legame con Arenzano a partecipare e a condividere la campagna. Il successo di questa candidatura dipende dalla capacità di fare squadra e di coinvolgere la comunità: ogni voto contribuisce a raccontare il nostro borgo e a portare la Liguria all’attenzione di tutta Italia”.

“Regione Liguria ha sostenuto fin dal primo momento la candidatura di Arenzano a diventare ‘Il Borgo dei Borghi 2026’, un cammino che oggi è motivo di orgoglio per tutti noi. Arenzano racconta su un palcoscenico nazionale una Liguria fatta di storia, tradizioni e paesaggi che uniscono mare ed entroterra, e che trovano proprio nella loro varietà un punto di forza. In questo percorso la città rappresenta l’intero territorio, diventando simbolo di una Liguria che continua a sostenere e valorizzare le proprie comunità. Un racconto collettivo che è senza alcun dubbio un omaggio a tutta la Liguria”. Così l’assessora regionale al Bilancio Claudia Morich.

Come votare

Le votazioni si svolgono sul sito ufficiale Rai dedicato all’iniziativa https://www.rai.it/borgodeiborghi/ e sono gratuite. Per partecipare è necessario registrarsi alla piattaforma RaiPlay e accedere alla pagina di voto. Ogni utente può esprimere fino a cinque preferenze complessive, con un intervallo minimo di ventiquattro ore tra un voto e l’altro. Da qui il messaggio della campagna: “Cinque volte per dire: io voto Arenzano”. Per rendere la partecipazione ancora più semplice, il Comune ha attivato il sito web ilborgodeiborghi.arenzanoturismo.it, con tutte le informazioni necessarie. Inoltre, per dare un supporto diretto ai cittadini, l’Ufficio IAT di Arenzano sarà punto informativo per chi desidera votare o ha bisogno di assistenza nella registrazione a RaiPlay e nella procedura online. Le persone interessate possono quindi rivolgersi allo IAT presso il Centro Polivalente Gino Strada in Lungomare Stati Uniti, telefonicamente al numero 010.9127581 o via email all’indirizzo iat@comune.arenzano.ge.it.

La campagna di comunicazione “Io voto Arenzano”, realizzata dal Comune di Arenzano con il supporto di Studiowiki, agenzia ligure associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite, comprende il video emozionale “Arenzano. Bella per Natura”, pensato per raccontare l’identità del territorio, e un video tutorial che guida passo dopo passo gli utenti nella registrazione e nella procedura di voto. A questi si affiancano contenuti social, newsletter e materiali informativi pensati per facilitare la partecipazione.

Uno degli aspetti più significativi della candidatura è il coinvolgimento dell’intera comunità. Cittadini, associazioni, scuole, operatori economici, attività commerciali e strutture turistiche stanno partecipando attivamente alla campagna, contribuendo a diffondere le informazioni sul voto e a sostenere la candidatura attraverso iniziative diffuse in tutta la città. Nei negozi e nei locali sono presenti materiali dedicati e diversi operatori hanno promosso iniziative simboliche a sostegno della candidatura.

Tra i progetti che accompagnano questo percorso c’è anche una linea del tempo dedicata alla storia di Arenzano, realizzata dagli studenti e dai docenti dell’Istituto Comprensivo di Arenzano insieme all’Associazione culturale Centro Storico Torre dei Saraceni. Il progetto racconta la storia della città attraverso dieci tappe e si conclude con il presente, rappresentato proprio dalla candidatura di Arenzano a Il Borgo dei Borghi.

“Al di là del risultato finale, questa esperienza è già stata un successo per Arenzano», ha commentato il sindaco Francesco Silvestrini. «Il percorso legato a ‘Il Borgo dei Borghi’ ci ha dato l’occasione di crescere come destinazione e come comunità. È stata un’opportunità importante per rafforzare il nostro progetto di promozione turistica, a partire dal rinnovamento del brand di destinazione, con il pavone che ne rappresenta il simbolo, e per valorizzare al meglio i nostri strumenti di comunicazione. Ma soprattutto è stato un percorso che ha saputo coinvolgere e unire il territorio: istituzioni, operatori economici, associazioni e cittadini hanno lavorato fianco a fianco, con il contributo significativo delle attività locali. Questo spirito di collaborazione è il risultato più importante, perché ci ha fatto ritrovare come comunità»”.