“Apriti museo². Esperienze, teorie e pratiche di accessibilità comunicativa per i patrimoni culturali”, martedì 31 marzo al Mei

Genova. Martedì 31 marzo alle ore 18:00 al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana appuntamento dedicato al tema dell’accessibilità culturale con la presentazione del libro “Apriti museo². Esperienze, teorie e pratiche di accessibilità comunicativa per i patrimoni culturali“.

Il volume raccoglie, in oltre 200 pagine, strumenti teorici e operativi, materiali esemplificativi e spunti per sperimentazioni concrete, offrendo un punto di riferimento per musei, operatori culturali e istituzioni interessate a sviluppare percorsi accessibili e inclusivi. Al testo è corredato anche un “Quaderno degli esercizi“, con proposte di approfondimento e suggerimenti pratici per applicare le competenze al proprio ambito museale, affrontando così il tema dell’accessibilità comunicativa dei patrimoni culturali in maniera diretta, pratica e interdisciplinare.

Il progetto nasce dall’esperienza del Museo valdese di Torre Pellice, che ha avviato un percorso innovativo applicando metodologie di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) all’interno dello spazio museale, con il supporto della Diaconia Valdese. La CAA è un insieme di conoscenze, tecniche e strategie per semplificare e incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà a utilizzare canali più comuni, come il linguaggio orale e la scrittura: le parole vengono affiancate dall’uso di immagini e simboli, secondo sistemi codificati a livello internazionale.

L’obiettivo è promuovere un nuovo approccio alla fruizione culturale, capace di favorire partecipazione e autonomia per le persone con bisogni comunicativi complessi, migliorando al tempo stesso l’esperienza complessiva di tutti i visitatori.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla curatrice del percorso espositivo museale Giorgia Barzetti, interverranno le autrici Nicoletta Favout, Sara Favout e Gabriella Veruggio che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle buone pratiche per rendere i luoghi della cultura sempre più inclusivi. La partecipazione è gratuita e libera fino a esaurimento dei posti disponibili.