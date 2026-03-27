  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Evento

“Apriti museo². Esperienze, teorie e pratiche di accessibilità comunicativa per i patrimoni culturali”, martedì 31 marzo al Mei

L'obiettivo è promuovere un nuovo approccio alla fruizione culturale, capace di favorire partecipazione e autonomia per le persone con bisogni comunicativi complessi, migliorando al tempo stesso l'esperienza complessiva di tutti i visitatori

mei commenda

Genova. Martedì 31 marzo alle ore 18:00 al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana appuntamento dedicato al tema dell’accessibilità culturale con la presentazione del libro Apriti museo². Esperienze, teorie e pratiche di accessibilità comunicativa per i patrimoni culturali.

Il volume raccoglie, in oltre 200 pagine, strumenti teorici e operativi, materiali esemplificativi e spunti per sperimentazioni concrete, offrendo un punto di riferimento per musei, operatori culturali e istituzioni interessate a sviluppare percorsi accessibili e inclusivi. Al testo è corredato anche un “Quaderno degli esercizi“, con proposte di approfondimento e suggerimenti pratici per applicare le competenze al proprio ambito musealeaffrontando così il tema dell’accessibilità comunicativa dei patrimoni culturali in maniera diretta, pratica e interdisciplinare.

Il progetto nasce dall’esperienza del Museo valdese di Torre Pellice, che ha avviato un percorso innovativo applicando metodologie di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) all’interno dello spazio museale, con il supporto della Diaconia Valdese. La CAA è un insieme di conoscenze, tecniche e strategie per semplificare e incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà a utilizzare canali più comuni, come il linguaggio orale e la scrittura: le parole vengono affiancate dall’uso di immagini e simboli, secondo sistemi codificati a livello internazionale.

L’obiettivo è promuovere un nuovo approccio alla fruizione culturale, capace di favorire partecipazione e autonomia per le persone con bisogni comunicativi complessi, migliorando al tempo stesso l’esperienza complessiva di tutti i visitatori.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla curatrice del percorso espositivo museale Giorgia Barzetti, interverranno le autrici Nicoletta Favout, Sara Favout e Gabriella Veruggio che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle buone pratiche per rendere i luoghi della cultura sempre più inclusivi.  La partecipazione è gratuita e libera fino a esaurimento dei posti disponibili.

MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana  
Il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana – con sede a Genova, è nato dall’accordo tra il Ministero della Cultura, la Regione Liguria e il Comune di Genova con la volontà di raccontare molteplici aspetti del fenomeno migratorio italiano dall’Unità d’Italia ad oggi. Il riallestimento multimediale è visitabile all’interno della Commenda di San Giovanni di Pré, ristrutturata per l’occasione, e vive in stretta relazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e il Galata Museo del Mare. Da Genova milioni di italiani sono partiti diretti alle Americhe, all’Africa, all’Asia, all’Australia e all’Europa lasciando tutto per giocarsi un viaggio senza ritorno. Il MEI è nato per ricordare questi migranti, raccontare le storie e i motivi della partenza da punto di vista umano, storico, sociologico. Un museo innovativo e multimediale, dove i visitatori possono interagire con spazi e oggetti e vivere esperienze immersive grazie allo stato dell’arte della tecnologia. Vedere, ascoltare, imparare e mettersi alla prova, negli allestimenti scenografici di uno degli edifici medievali più̀ antichi della città. Il Museo è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.