“Appuntamento al Cinema”, nei voltini di via Buranello la mostra fotografica dell’archivio Leoni

Genova. Mercoledì 25 marzo 2026, ore 17, a La Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab del Centro Civico Buranello a Genova Sampierdarena si svolgerà l’inaugurazione di “Appuntamento al cinema – Il Cinema di carta e non solo”, una mostra dedicata ai cartelloni cinematografici degli anni 1950 – 1970.

Curata da Anna Dentoni, Paola Leoni, Augusto Roletti, Daniela Ronzitti in collaborazione con il Coordinamento Liguria di Icom-Italia, la mostra è composta da 29 fotografie tratte dal monumentale Archivio Fotografico Francesco Leoni.

La promozione dei film nasce quasi contemporaneamente ai primi esordi del cinema. Alla base c’era la necessità di presentare al grande pubblico il contenuto della pellicola, accentuandone il fascino e stimolando l’interesse alla visione. Le immagini mostrano come anche Genova fu invasa per le strade e nelle entrate dei cinema da immagini cartacee quali manifesti, locandine e fotobuste che pubblicizzavano film e locali.

Spesso i manifesti erano collocati in posizione non perfettamente verticale ma leggermente inclinata e affiancati da allestimenti decorativi supplementari ma assolutamente pertinenti alla pellicola in programmazione. Alcuni locali arrivarono addirittura a realizzare all’esterno figure sagomate ritagliate dai manifesti per sorprendere ancora di più e invitare gli spettatori ad entrare al cinema. Questo percorso coinvolse, in modi diversi tutte le sale cinematografiche di Genova, non solo nei cinema di prima visione, ma anche di seconda e terza!

La mostra durerà fino a giovedì 30 aprile, con pausa pasquale dal 2 al 7 aprile, e sarà visitabile a ingresso gratuito dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

Nel periodo dell’esposizione il Club Amici del Cinema organizzerà proiezioni e incontri : nella sala d’essai dí via Carlo Rolando saranno programmati due importanti film metacinematografici della stagione come DIVINE COMEDY di Ali Asghari (10-11-12 aprile), commedia sulla censura cinematografica in Iran e FILMLOVERS! di Arnaud Desplechin(24-25-26 aprile) , film-saggio in cui il grande regista francese racconta la sua cinefilia alternando fiction e documentario; invece all’Auditorium del CcBur sono previsti da mercoledì 31/03 a mercoledì 22/04 cinque incontri pomeridiani condotti da esperti e critici su registi e opere che raccontano l’amore per il cinema e per le sale di spettacolo.

Francesco Leoni (Genova 1925 – 2000) è stato uno dei maggiori esponenti della fotografia giornalistica degli anni ’50 e ’60. Questo archivio è il risultato dell’integrazione nel corso del tempo di altri quattro archivi che raccolgono le immagini di altri fotografi che collaborarono con lui.

L’esposizione è una parziale riproposizione della mostra svoltasi dal 16 aprile al 26 maggio 2024 al Galata Museo Del Mare.

La mostra è resa possibile dall’Archivio Fotografico Francesco Leoni, Fondazione Paolo e Giuliana Clerici, Comune di Genova, Regione Liguria, Museo Nazionale del Cinema di Torino, Genova-Liguria Film Commission, Promotori Musei del Mare, Mu.MA, Galata Museo del Mare.