Apnea, la USS Dario Gonzatti porta Genova sul podio nazionale

Genova torna protagonista nel panorama dell’apnea sportiva nazionale grazie agli straordinari risultati ottenuti dalla USS Dario Gonzatti ai recenti Campionati Italiani di apnea indoor, primo importante appuntamento della stagione agonistica.

La squadra genovese ha conquistato un prestigioso secondo posto nella classifica a squadre, confermandosi tra le realtà più solide e competitive d’Italia. Un risultato di grande valore, frutto di una preparazione intensa e di un lavoro corale che ha coinvolto tutti i 14 atleti in gara.

Il bottino complessivo è di assoluto rilievo: cinque medaglie d’oro e cinque medaglie d’argento individuali, a testimonianza della qualità e della profondità del gruppo. Tra le prestazioni più brillanti spiccano i risultati nella categoria Elite, dove Francesco Colarullo ha conquistato due preziosi argenti, confrontandosi ai massimi livelli nazionali.

Grande protagonista della competizione è stata la giovane Violante Giuntini, autrice di una doppia impresa straordinaria: l’atleta, forte della doppia nazionalità, ha stabilito due record junior, sia italiani che svizzeri, nelle discipline della dinamica e della dinamica con pinne, confermandosi tra i talenti emergenti più interessanti del panorama internazionale.

Non meno significativa la prestazione di Giuseppe Fusto, che ha firmato un nuovo record italiano assoluto nella 4×50 Endurance, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra. Straordinaria e degna di particolare rilievo la prestazione di Cristina Francone, che si è imposta ai massimi livelli assoluti conquistando un oro e un argento, pur gareggiando contro atlete sensibilmente più giovani. Un risultato che esalta non solo il valore tecnico, ma anche l’esperienza e la determinazione dell’atleta genovese, capace inoltre di stabilire due record nella categoria master, sia italiani che mondiali, rispettivamente nella 2×50 Endurance e nella 4×50 Endurance.

Al di là dei singoli exploit, è l’intero gruppo della USS Dario Gonzatti ad aver brillato, con ottimi piazzamenti e prestazioni solide in tutte le categorie, segnale di una squadra compatta e in costante crescita.

Questi Campionati Italiani rappresentavano il primo banco di prova stagionale, al termine di un primo ciclo di preparazione. I risultati ottenuti confermano la bontà del lavoro svolto sotto la guida dell’allenatore Fabio Benevelli, tecnico della nazionale svizzera di apnea oltre che punto di riferimento per la Gonzatti.

“Sono estremamente soddisfatto dei risultati – ha commentato Benevelli – che sono il frutto di un lavoro duro, accurato e condiviso da tutta la squadra. Questo è solo l’inizio della stagione, ma le basi sono molto solide”.

Genova può dunque guardare con orgoglio ai suoi atleti e con fiducia ai prossimi appuntamenti: la USS Dario Gonzatti ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà d’eccellenza dell’apnea italiana. Anche il giudice capo Andrea Frosini, vicepresidente della Sezione Provinciale FIPSAS di Genova, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per i risultati ottenuti: “Sono molto orgoglioso della prestazione della squadra degli atleti genovesi, che hanno dimostrato grande valore e spirito competitivo”. Frosini ha inoltre sottolineato come il movimento apneistico agonistico sia in forte crescita, evidenziando la presenza di numerose realtà sul territorio ligure, tra cui Apnea Center e il Gruppo Sportivo Aragno, e si è detto fiducioso che nei prossimi anni possa svilupparsi ulteriormente, sia in termini di numero di squadre sia di livello competitivo.