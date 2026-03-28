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Dramma

Anziano cade da un muro e muore sul colpo: la tragedia nell’entroterra di Genova

Inutili i soccorsi: la botta è stata fortissima e l'uomo è deceduto praticamente sul colpo

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Genova. Dramma questa mattina a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio, nell’entroterra del levante genovese, dove un uomo di 77 anni è morto a seguito di una rovinosa caduta avvenuto presso un muro forse di proprietà.

L’episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 10: ancora da capire l’esatta dinamica, ma secondo le prime informazioni, l’anziano avrebbe perso l’equilibrio facendo un volo di almeno tre metri e sbattendo violentemente la testa contro una pietra.

Nulla da fare per i soccorritori, giunti sul posto in forze, insieme all’elicottero del vigili del fuoco: numerosi i tentativi di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

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