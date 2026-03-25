Antonio Rezza torna a Genova con Metadietro il 27 e 28 marzo al Teatro della Tosse

Genova. Ormai appuntamento fisso della stagione del Teatro della Tosse, Antonio Rezza e Flavia Mastrella tornano a Genova il 27 -28 marzo alle 20.30 nella sala Trionfo dei Teatri di Sant’Agostino con Metadietro, un nuovo spettacolo che indaga ed esplora con comicità e surreale ironia l’essenza stessa della nostra umanità, il rischio costante del suo naufragio e la certezza di un’impossibile salvezza.

Antonio Rezza e Flavia Mastrella premiati con il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018, vanno visti almeno una volta nella vita dal vivo per capire quanto l’estrosità, l’originalità, la performance, siano fusi nel corpo dell’artista che sta sul palco, Rezza, ma che ha un elemento imprescindibile nell’allestimento scenico e nell’ideazione degli spettacoli di Mastrella. I due sono praticamente un binomio inscindibile, ormai, tanto che il loro sito si chiama rezzamastrella tutto attaccato.

In scena, in un viaggio visionario, un ammiraglio vestito di blu è alle prese con il salvataggio della sua nave, ma deve fare i conti con l’equipaggio che lo accompagna, accecato da logiche di mercato e interessi individuali.

Rezza dice: ”L’ammutinamento è sempre auspicabile in un organismo sano. Un ammiraglio blu elettrico tenta di portare in salvo la sua nave spalleggiato da una frotta che lo stordisce con ossessioni di mercato: la salvezza di chi ti è vicino non è la via di fuga per chi vive delle proprie idee. In ogni caso nessuno è colpevole, c’è solo un gran divario nello stare al mondo. Tra visioni difformi si consuma l’ennesimo espatrio, che non è la migrazione di un popolo, ma l’allontanamento inesorabile dalla propria volontà. E vissero tutti relitti e portenti”.

Mastrella aggiunge: “Tornare alla dimensione naturale e selvaggia è impossibile. Viviamo una nuova preistoria; la mansione umana è mortificata, confusa e inadeguata. Nello spazio virtuale fatto materia, un eco pentagono provoca il vuoto, personaggi invisibili fiancheggiano l’egocentrico edificio: non sono fantasmi ma sollecitazioni induttive e, nonostante tutto, la realtà non è mai uniforme, scombina sempre i programmi prestabiliti e nutre in modo imprevedibile la funzione della fantasia. La crudeltà tecnologica permea l’essere vivente. È la scomparsa dell’eroe”.

Venerdi 27 marzo alle 12 gli artisti saranno alla Biblioteca universitaria di Genova in via Balbi 40 per incontrare scuole, appassionati di teatro, fans e chiunque sia curioso di conoscere il loro lavoro piu’ da vicino. Ingresso libero.

La scheda dello spettacolo – Metadietro

di Flavia Mastrella, Antonio Rezza

con Antonio Rezza

e con Daniele Cavaioli

habitat Flavia Mastrella

(mai) scritto da Antonio Rezza

assistente alla creazione Massimo Camilli

luci e tecnica Alice Mollica

voci fuori campo Noemi Pirastru e Mauro Ranucci

montaggio traccia sonora Barbara Faonio

mix traccia sonora Stefano G. Falcone

macchinista Eughenij Razzeca

organizzazione generale Stefania Saltarelli

sartoria Altelier Sara Baldazzi

metalli Cisall

foto Flavia Mastrella, Annalisa Gonnella, Giulio Mazzi

ufficio stampa Artinconnessione

organizzazione e comunicazione This is Acqua

una produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello – Rezza Mastrella