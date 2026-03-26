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Domande

Amt, spunta il questionario online ai clienti sulla valutazione del servizio

L'indagine è stata lanciata in queste ore e inviata via mail ad abbonati e fruitori occasionali. Agli utenti viene chiesto anche di dare un voto ad aspetti come frequenza, puntualità e confort

Generico marzo 2026

Genova. Con quale frequenza utilizzi il trasporto Amt? Quale titolo di viaggio utilizzi? Quali sono gli aspetti importanti del servizio? Che voto dai al servizio? Sono alcune delle domande formulate nell’ambito di un questionario inviato, in queste ore, da Amt, azienda di trasporto pubblico genovese, ai clienti, sia abbonati, sia utilizzatori occasionali, al fine di raccogliere informazioni utili sul servizio.

La compilazione, anonima, viene effettuata attraverso un portale “terzo”, surveymonkey.com. Tra i quesiti posti, il tipo di mezzo utilizzato più di frequente, il territorio su cui ci si sposta (Urbano, extraurbano, entrambi), quali sono gli elementi del servizio di trasporto pubblico che si considerano primarie, come la frequenza, la puntualità, il confort, la pulizia. Infine viene chiesto un voto su questi e altri aspetti.

La diffusione del questionario che, in questi giorni, sta raggiungendo migliaia di utenti, arriva cinque mesi dopo la presentazione del nuovo piano tariffario e tre mesi dopo la completa applicazione, dopo il forte ridimensionamento delle gratuità deciso dall’attuale amministrazione in seguito all’emersione della crisi economica dell’azienda.

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