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Day after

Incendio al centro Amiu, Salis ringrazia vigili del fuoco e lavoratori: “Limitati i danni”

"Il personale ha dimostrato grande attaccamento all'azienda, molti lavoratori sono rimasti in servizio tutta la notte per salvaguardare l'impianto"

Generico marzo 2026

Genova. Sopralluogo questa mattina della sindaca di Genova, Silvia Salis, al centro di raccolta di Amiu a Fegino, colpito da un incendio divampato nella serata di giovedì.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e alla reattività del personale Amiu presente, le fiamme sono state circoscritte rapidamente, evitando danni strutturali maggiori.

L’area interessata è stata messa in sicurezza e delimitata, permettendo la regolare ripresa delle attività all’interno del capannone. Sono in corso le indagini per risalire alle cause che hanno fatto scoppiare l’incendio.

“Fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati tra il personale e non risultano emissioni nocive nell’area – afferma la sindaca Silvia Salis – desidero ringraziare i vigili del fuoco per la consueta professionalità e tutto il personale Amiu, che ha dimostrato un grande attaccamento all’azienda e un encomiabile spirito di appartenenza”

“Molti lavoratori sono rimasti in servizio tutta la notte per salvaguardare l’impianto. Ho voluto fare un breve sopralluogo questa mattina per rendermi conto direttamente dei danni e per ringraziare personalmente il caposquadra della dedizione dimostrata in un momento critico”, conclude la sindaca.

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