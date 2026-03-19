Amiu, l’Associazione dei Lucani a Genova consegna una targa al direttore generale Spera

Genova. L’Associazione dei Lucani a Genova, per voce del suo presidente Mauro De Salvo, ha consegnato una targa al direttore generale di Amiu Genova Roberto Spera, originario della provincia di Potenza, come segno di stima e di orgoglio della comunità lucana presente a Genova.

La consegna è avvenuta nel corso dell’incontro pubblico organizzato da Amiu Genova il 18 marzo, giornata dedicata a livello internazionale al riciclo, ospitato proprio nella sede dell’associazione ai giardini Melis di Cornigliano.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “La raccolta differenziata è un gioco di squadra”, iniziativa con cui Amiu sta promuovendo momenti di confronto diretto con i cittadini nei quartieri della città per spiegare servizi, filiere del riciclo e corrette modalità di conferimento dei materiali.

Nel corso della serata si è parlato dell’importanza della raccolta differenziata e Spera ha risposto alle curiosità e alle domande dei cittadini sulle corrette modalità di separazione degli imballaggi e dei materiali per una città più pulita e circolare, compreso il funzionamento delle filiere del riciclo e i servizi disponibili sul territorio.

La campagna “La raccolta differenziata è un gioco di squadra” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti nei quartieri genovesi.