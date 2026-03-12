“Amiu Genova incontra i cittadini”, primo appuntamento al circolo Arci Pianacci

Genova. Parte dal quartiere di Pra’ il ciclo di appuntamenti “Amiu Genova incontra i cittadini”, una serie di incontri pubblici dedicati alla raccolta differenziata e ai servizi ambientali. Il primo appuntamento è in programma giovedì 12 marzo alle ore 17.30 presso il Circolo ARCI Pianacci.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “La raccolta differenziata è un gioco di squadra”, la campagna con cui Amiu Genova promuove un confronto diretto con le persone nei quartieri per spiegare in modo semplice e concreto il funzionamento della raccolta differenziata e dei servizi ambientali.

Durante gli incontri sarà possibile chiarire i dubbi più frequenti su come conferire correttamente i rifiuti, cosa succede ai materiali dopo la raccolta e quali servizi sono disponibili sul territorio. Gli appuntamenti sono pensati come momenti di dialogo aperto tra cittadini e rappresentanti dell’azienda.

Dopo l’avvio alla Pianacci, il calendario proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe in diversi quartieri della città, organizzate in collaborazione con associazioni, circoli, comitati e realtà territoriali.

Inoltre nuovi incontri potranno essere ospitati in circoli, sedi associative, centri civici e spazi di quartiere. Amiu Genova metterà a disposizione competenze tecniche, materiali informativi e supporto organizzativo per costruire momenti utili di informazione e confronto in tutti i Municipi e realtà dove svolge i propri servizi ambientali.

La qualità della raccolta differenziata cresce infatti quando aumenta la partecipazione dei cittadini e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali.

Le realtà interessate a ospitare gli incontri possono scrivere a eventi@amiu.genova.it indicando il quartiere o il Municipio di riferimento, una possibile sede e un contatto diretto.