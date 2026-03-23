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Ingresso libero

Amici dell’Acquario, il 25 marzo un incontro per prevenire le truffe in rete

Ospite dell'appuntamento il vicedirigente della polizia postale della Liguria Roberto Surlinelli

Generico marzo 2026

Genova. Mercoledì 25 marzo gli Amici dell’Acquario ospitano Roberto Surlinelli, Direttore Tecnico Superiore della Polizia di Stato – Vice Dirigente Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Liguria, per parlare delle truffe in rete, sempre più diffuse e sofisticate. Appuntamento alle ore 17 presso l’Acquario di Genova.

Dalle false e-mail provenienti da servizi apparentemente affidabili alle telefonate di finti operatori bancari, fino a tipologie più complesse che utilizzano malware per sottrarre dati finanziari. Pur differenti tra loro, tutte le principali truffe online e frodi informatiche giocano sul senso di urgenza, la fiducia e/o la paura, sentimenti che spesso spingono gli utenti ad agire d’impulso e a compiere azioni sconsiderate senza nemmeno accorgersene.

Il relatore, nel corso del Mercoledì Scienza, illustrerà al pubblico le tipologie di truffe ed anche le strategie di difesa.

L’associazione Amici dell’Acquario, in 30 anni di instancabile attività, ha organizzato oltre 900 Mercoledì Scienza: ogni mercoledì, alle 17, da ottobre a giugno, l’Associazione continua a proporre gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza, non necessariamente esperti, temi sempre nuovi e interessanti.

Gli incontri degli Amici sono realizzati in collaborazione con Acquario di Genova-Costa Edutainment, Fondazione Acquario, Università di Genova, con il sostegno della Fondazione Passadore 1888 e con il patrocinio della Regione Liguria.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.com; www.amiciacquario.ge.it

È possibile rimanere aggiornati sul profilo FB e sul canale YouTube dell’Associazione su cui si possono rivedere gli incontri registrati.

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