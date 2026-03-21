Amadeo Peter Giannini, a Genova una mostra sul “banchiere che investì nel futuro”

Genova. Inaugurata ieri, Venerdì 20 marzo, la Mostra “Non si può morire per un dollaro. La Rivoluzione di Amadeo Peter Giannini”, presso la sede della Camera di Commercio di Genova.

L’esposizione, reduce dal successo del Meeting di Rimini dell’agosto 2025, è stata presentata nel capoluogo ligure per celebrare l’eredità del fondatore della Bank of America, simbolo dell’etica nel credito e dell’emigrazione ligure nel Mondo.

L’incontro inaugurale è stato moderato da Cristina Bolla, Presidente del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, che ha coordinato gli interventi dei prestigiosi relatori presenti: Massimiliano Nannini, Capo di Gabinetto della Regione Liguria; Maurizio Caviglia, Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova; Donatella Alfonso, Consigliere Comune di Genova; Mario Menini, Presidente dell’Associazione Liguri nel Mondo e Laura Pacelli, editrice di Graphofeel.

Presentata, anche, la ristampa del libro “Amadeo Peter Giannini. Il banchiere che investiva nel futuro” (Graphofeel Edizioni), opera che approfondisce la vita del “banchiere degli umili”. Il libro, che vede la prefazione della stessa Cristina Bolla, mette in luce l’attualità del messaggio di Giannini: una finanza al servizio delle persone e delle idee.

La cerimonia è stata arricchita da una performance teatrale itinerante durante la visita guidata. Gli allievi del corso teatrale di Igor Chierici, Daniele Pellegrino e Simone Mammoliti, hanno dato voce e corpo alla storia di Giannini, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza emozionale che ha profondamente colpito il pubblico.

La tappa genovese rappresenta il prologo di un importante percorso sul territorio: dal 2 aprile, infatti, la mostra si trasferirà a Chiavari in occasione dell’Economic Forum Giannini, evento di rilievo internazionale che vedrà nel Centro Studi il motore pulsante del dibattito economico ispirato ai valori del grande banchiere.

L’iniziativa è realizzata dal Centro Studi Amadeo Peter Giannini in collaborazione ed il supporto di Regione Liguria e la Camera di Commercio di Genova con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica e l’esempio civile di un illustre protagonista della storia globale di radici liguri.

La Mostra sarà aperta fino al 31 marzo, presso la Camera di Commercio di Genova, in Via Garibaldi 4, ad ingresso libero, con i seguenti orari. Dal Lunedì al Venerdì 9.00/18.00 – Sabato 15.00/18.00