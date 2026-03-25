Altraonda Festival, Kid Yugi chiuderà la seconda edizione il 13 luglio al Porto Antico

Genova. Uno dei nomi più influenti del nuovo rap contemporaneo chiude la line-up della seconda edizione Altraonda Festival: Kid Yugi sarà in concerto all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova lunedì 13 luglio 2026. I biglietti sono disponibili su Ticketone a questo link.

In seguito all’annuncio e al grande successo riscontrato di “Anche Gli Eroi Muoiono Tour”, il suo primo tour nei palasport con date già sold out a Roma, Milano, Bari e Napoli, Kid Yugi annuncia le date di “Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour”, la tournée estiva nei principali festival italiani tra cui Altraonda.

Kid Yugi porterà live sul palco tutte le sue più grandi hit e i brani contenuti nel nuovo album “Anche gli eroi muoiono“, disponibile dal 30 gennaio 2026 e certificato direttamente disco di platino nella settimana di debutto e ora doppio disco di platino. Con il nuovo progetto l’artista ha già conquistato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming, posizionandosi alla #1 della classifica FIMI/NIQ sia per gli album sia per CD, vinili e musicassette più venduti, con tutte le tracce in Top20 della classifica dei singoli e confermandosi in vetta alla classifica degli album più venduti (FIMI/NIQ) per cinque settimane consecutive.

“Anche gli eroi muoiono” approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l’analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell’epoca moderna. Il progetto nasce da una riflessione profonda sulla figura dell’idolo e sul valore attribuito alle persone oggi, spesso misurato in termini di successo e denaro. L’artista, attualmente tra i più ascoltati in assoluto in Italia, apre in modo strabiliante il 2026, reduce dal successo straordinario di “I nomi del Diavolo”, album certificato cinque volte disco di platino, che ha debuttato alla #1 della classifica FIMI/NIQ ed è presente tra gli album più venduti da oltre 98 settimane. Con 22 dischi di platino, 16 dischi d’oro, più di 2,5 miliardi di stream complessivi e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Kid Yugi si conferma una delle figure centrali del rap italiano contemporaneo.

Oltre al live di Kid Yugi di lunedì 13 luglio 2026, fanno parte della seconda edizione di Altraonda Festival i concerti di Fiorella Mannoia (sabato 27 e domenica 28 giugno 2026), Bresh “Mare Nostrum” (mercoledì 1, venerdì 3, sabato 4, domenica 5 luglio 2026), Negramaro (sabato 11 luglio 2026), Asco (domenica 12 luglio 2026), Litfiba (martedì 14 luglio 2026), Frah Quintale (mercoledì 15 luglio 2026), Ex-Otago (giovedì 16 luglio 2026), Mannarino (venerdì 17 luglio), Sayf “Santissima Fest” (sabato 18 luglio), Emma (domenica 19 luglio 2026), okgiorgio (mercoledì 29 luglio 2026).

Info: www.altraondafestival.it