Alloggi Erp, 3300 domande per oltre 200 case popolari disponibili: graduatoria a luglio

Genova. Sono 3300 le domande pervenute al Comune di Genova per il bando di assegnazione degli alloggi Erp, chiuso il 15 dicembre scorso. “L’istruttoria sta procedendo con regolarità e si prevede di stilare la graduatoria provvisoria entro il mese di maggio e quella definitiva a inizio luglio, ovviamente previo esame di opposizioni. Quest’anno prevediamo oltre 200 assegnazioni”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche abitative del Comune di Genova, Davide Patrone, rispondendo a un’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Valeriano Vacalebre.

Vacalebre, che nel precedente ciclo amministrativo aveva una delega alle Politiche abitative, ha chiesto, appunto, quante domande sono state presentate, quante sono state ritenute ammissibili, qual è il numero di case disponibili e assegnabili e quali sono le tempistiche. “Con la giunta Bucci avevamo portato i tempi di assegnazioni da 58 a 48 giorni, e nel 2024, quando c’eravamo noi, avevamo assegnato 191 alloggi, anche grazie al meccanismo dell’autosistemazione su cui spero di continui a puntare”.

Patrone, che non ha mancato di accennare a una polemica politica nazionale – citando le attese per un Piano casa e l’assenza di fondi nazionali per la morosità incolpevole nazionale e di sostegno alle locazioni a livello nazionale – ha detto che a oggi sono pervenute circa 3300 domande, in linea con i bandi Erp degli anni precedenti.

Patrone ha fatto notare che ‘anno scorso, nel 2025, “c’è stata una flessione negativa nell’assegnazione degli alloggi rispetto ai dati del 2024, circa 130. Quest’anno prevediamo oltre 200 assegnazioni ed è un fattore estremamente positivo”, ha aggiunto.

Nello specifico, 78 nuovi alloggi sono già stati consegnati dall’area tecnica alla Direzione Politiche della Casa. Nel corso del 2026 saranno disponibili altri 55 alloggi ristrutturati di proprietà comunale e 55 di proprietà di Arte. Inoltre grazie all’autorecupero saranno resi disponibili altri 50 alloggi con piccoli lavori di manutenzione ordinaria da effettuare.

“Quindi l’obiettivo è quello di aumentare rispetto allo scorso anno fortemente il numero di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica, arrivando, come dicevo, a oltre 200. A tutto questo aggiungo che stiamo alacremente lavorando per andare verso l’efficentamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso i residui della misura M7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La procedura è estremamente complicata, ma stiamo attendendo il parere del dipartimento competente del ministero per diciamo procedere alla riqualificazione energetica degli alloggi di Via Novella e di Begato”.

Patrone ha ricordato che è di prossima l’attivazione dell’Osservatorio permanente sul fabbisogno abitativo, annunciato in campagna elettorale: “Stiamo concludendo adesso una convenzione consulenziale sul fabbisogno abitativo per andare a fare ciò che non è stato fatto in questi anni, la programmazione a seguito dell’analisi dello studio dei dati”.

Inoltre sta prendendo forma anche un tavolo istituzionale permanente del Comune di Genova con le realtà che si occupano di abitare: sindacati, inquilini, piccoli proprietari, ordini professionali, amministratori di condominio, e Ance.