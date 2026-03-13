Allerta gialla su Genova e la Liguria: in arrivo temporali diffusi e vento forte

Genova. Arpal ha emesso una allerta gialla idrologica e per temporali nella giornata di domani, sabato 14 marzo. L‘allerta gialla sarà cosi modulata: sui settori di centro ponente, Genova compresa, scatterà dalle 10 alle 24, mentre sul levante della regione e sui grandi bacini partirà alle 14 per terminare sempre a mezzanotte.

Dopo la pausa senza precipitazioni di oggi, venerdì 13 marzo, già dalla serata assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, preludio di un sensibile peggioramento che interesserà la regione tra Sabato e Domenica con piogge diffuse e moderate sul Centro-Ponente, e venti meridionali in decisa intensificazione. L’arrivo di una perturbazione dalla Francia, associata a una sostenuta ventilazione dai quadranti meridionali, determinerà fin dal mattino di domani precipitazioni diffuse e di moderata intensità su ABD, in estensione a CE nel corso della giornata.

I fenomeni potranno risultare localmente più intensi per effetto dell’interazione con l’orografia, con cumulati areali a fine giornata elevati sul ponente della regione e significativi sul settore dell’estremo levante. Saranno inoltre possibili temporali anche di forte intensità, soprattutto a partire dalle ore centrali della giornata e in serata sul settore centrale della regione, con fenomeni in progressivo spostamento verso il levante nel corso della serata.

Lo schema dell'allerta prevista per sabato 14 marzo

Per quanto riguarda la ventilazione sarà forte dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h su BCDE, forti su A (40-50 km/h) con valori maggiori sui crinali. Dal pomeriggio mare molto mosso in ulteriore aumento dalla sera. Nella giornata di domani, con le nuove uscite modellistiche ci sarà una rivalutazione dell’allertamento.