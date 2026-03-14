Maltempo, scatta l’allerta arancione per piogge diffuse su Genova e il Ponente

Genova. Peggiora la situazione meteo sulla Liguria: Arpal ha diramato l’allerta arancione per piogge diffuse su Genova, Savona e l’entroterra di Ponente dalle 22.00 di sabato 14 marzo alle 8.00 di domenica 15 marzo

In dettaglio:

Su A l’allerta rimane gialla su tutte le classi di bacino fino alle 23:59 di oggi

Su tutte le classi di bacino di B e D l’allerta idrologica diventerà arancione dalle 22:00 di questa sera fino alle 8:00 di domani, domenica 15 marzo, a cui seguirà una gialla fino alle 10:00 di domani (fino alle 14:00 sui bacini grandi di D)

Su C ed E l’allerta gialla scatterà alle 14:00 di oggi fino alle 8 di domani (sui bacini grandi di C l’allerta terminerà alle 12:00, sui grandi di D alle 14:00)

Su D scatta anche l’allerta gialla per neve dalle 2:00 alle 10:00 di domani, domenica 15 marzo.

La situazione

Già a partire dalla notte abbiamo assistito ad un peggioramento che sta interessando in queste ore la nostra regione con piogge diffuse e moderate sul Centro-Ponente (registrati 75.4 mm in 3 h a Passo Ghimbegna – Comune di Ceriana) e venti di burrasca localmente rafficati dai quadranti sud-orientali. Registrate raffiche di 96,5 km/h a Monte Maure (Comune di Ventimiglia), 95,76 km/h a Tanadorso (Comune di Ronco Scrivia), 88,92 km/h a Monte Pennello (Comune di Genova).

Le previsioni

Nel corso della giornata l’onda depressionaria entrerà in maniera decisa dalla Francia. L’ulteriore rinforzo della ventilazione porterà ancora precipitazioni diffuse e possibili temporali anche di forte intensità, in particolare nelle ore centrali della giornata e in serata sul settore centrale della regione. I fenomeni saranno in progressivo spostamento verso il levante nel corso della notte. Il lento spostamento della perturbazione potrà determinare fenomeni localmente persistenti ma non stazionari con conseguenti possibili danni puntuali.

Sempre nella notte, la quota neve sarà in calo sui versanti padani di Ponente e si attendono deboli nevicate oltre i 700-800 metri su Val Bormida e Valle Stura, oltre i 1100-1200 metri su Alpi Liguri. Locali spolverate sulle tratte autostradali della A6 ai confini con il Piemonte.

La ventilazione fin dalla tarda serata sarà tra moderata e forte dai quadranti settentrionali su Centro-Ponente e orientale a Levante; i venti saranno poi in graduale rotazione dai quadranti settentrionali e in lenta attenuazione ovunque nel corso della giornata di domani, domenica 15 marzo.

Il mare inizialmente tra mosso e molto mosso, sarà in progressivo aumento fino ad agitato nella serata con mareggiate lungo la costa di Levante; in scaduta nella giornata di domenica.

Nel pomeriggio di domenica si assisterà ad un veloce esaurimento dei fenomeni a partire da Levante con un ritorno di schiarite anche ampie sulla costa alla sera.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/