Alberi caduti, massi in strada e piccole frane: numerosi interventi dei vigili del fuoco nella notte

Genova. Notte di lavoro per i vigili che fuoco che sono stati chiamati un po’ in tutte le zone della città per alberi caduti, tegole pericolanti, massi finiti in strada e piccoli smottamenti.

Nessun intervento tuttavia dalle conseguenze rilevanti per i genovesi nonostante vento e pioggia non abbiano dato tregua per tutta la notte.

All’alba un albero è finito in strada in via Ciro Menotti a Sestri Ponente (foto di Mirella Pani su facebook).

L’allerta arancione termina alle 8 di oggi, domenica 15 marzo, e sarà gialla fino alle 10. In seguito è prevista una rapida attenuazione dei fenomeni.

Tra la notte il primo mattino possibili nevicate fino a bassa quota (400-600 metri) sui versanti padani occidentali. Venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, ma con raffiche fino a burrasca sul settore centro-occidentale.

Per disposizione della Protezione civile del Comune di Genova oggi, parchi e giardini apriranno, in via occasionale alle 14, per permettere ai tecnici una ricognizione del loro stato. Il ‘Biscione Runner’ il cui inizio era previsto domenica mattina alle 8,30 partirà alle 10.