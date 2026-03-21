Musical, aperte le audizioni per Alice nel Paese delle Meraviglie: come partecipare

Genova. Sono aperte le audizioni per “Alice nel Paese delle Meraviglie”, la nuova produzione professionale firmata ItaliaShow e Nati da un Sogno di Genova, in tour da ottobre 2026.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Roberta Bonino, con musiche di Stefano Lori e liriche di Andrea Chiovelli, coreografie di Maura Rizzo, con la supervisione artistica durante le prove di Mauro Simone.

Si ricercano performer completi – attori, cantanti e ballerini – per ricoprire i ruoli principali e l’ensemble.

La prima fase di selezione avverrà tramite l’invio di video, foto e curriculum all’indirizzo audizioni@alicemusical.it entro il 30 aprile 2026.

I candidati idonei saranno poi convocati per l’audizione in presenza che si terrà a Milano il 25 maggio.

LO SPETTACOLO

Alice ha tredici anni e un grande desiderio: fermare l’orologio.

Stanca di sentirsi dire che è “ora di crescere” e di dover scegliere cosa fare da grande, vorrebbe solo che il tempo smettesse di correre.

Ma il tempo, nel Paese delle Meraviglie, ha regole tutte sue…

Inseguendo un Bianconiglio pasticcione e sempre in ritardo, Alice precipita in un mondo di colori vibranti, canzoni coinvolgenti e personaggi indimenticabili.

In questo viaggio magico, tra un tè folle con il Cappellaio e le parole buffe di un gatto sornione, Alice scoprirà una verità inaspettata: crescere non significa smettere di sognare, ma imparare a scegliere i propri sogni. Capirà che diventare grandi è l’avventura più incredibile di tutte, un viaggio dove l’immaginazione dell’infanzia diventa la forza per costruire il proprio futuro.

“Alice nel paese delle meraviglie” è un musical per tutta la famiglia che incanta i piccoli con la sua magia e abbraccia i grandi con un messaggio di speranza: non è mai troppo tardi per decidere chi vogliamo essere.

BANDO di AUDIZIONE PRODUZIONE PROFESSIONALE

Si cercano performer completi: attori, cantanti, ballerini per il nuovo Musical di Alice nel Paese delle Meraviglie prodotto da ItaliaShow & Nati da un Sogno.

DISPONIBILITA’ RICHIESTA

prove: 31 agosto – 19 settembre

repliche: ottobre 2026 – maggio 2027 (repliche sempre nei fine settimana)

FASE 1: PRE SELEZIONE VIDEO

Gli aspiranti candidati all’audizione per il cast “Alice nel Paese delle Meraviglie” dovranno inviare una foto a figura intera, una in primo piano entrambe recenti e il curriculum artistico contenente l’elenco dettagliato degli studi e delle esperienze lavorative, nonché l’indirizzo e-mail e un recapito telefonico. Inviare a audizioni@alicemusical.it entro il 30 aprile 2026.

La prima selezione verrà operata sulla base del materiale inviato ad insindacabile giudizio della produzione. I candidati che passeranno questa prima fase, verranno convocati personalmente via mail o via telefono.

COSA PREPARARE E INVIARE:

Un monologo di carattere brillante e/o drammatico

Due brani cantati (ballad e up tempo)

Si consiglia un taglio del brano che metta in evidenza la propria estensione vocale.

Si consiglia di scegliere brani tratti da musical o film musicali in italiano.

Curriculum artistico aggiornato

(NB: all’interno di un unico file formato PDF inserire anche 2 foto, 1 a figura intera e 1 in primo piano; specificare registro vocale, estensione completa, data di nascita ed età scenica).

NB: i video devono essere inviati in formato MP4 mediante link a servizio di trasferimento file (es. Wetransfer o simili) e ogni file non deve superare i 150MB; in alternativa è possibile inviare link privati a video visibili su piattaforma adatta (es. YouTube).

Realizzare i video in formato orizzontale. Si chiede al candidato di presentarsi all’inizio del video con nome e cognome. Assicurarsi di avere una buona qualità del suono, per poter sentire chiaramente la vostra voce. Se possibile, vi chiediamo di realizzare almeno una parte della ripresa con inquadratura a figura intera.



FASE 2: AUDIZIONE IN PRESENZA

DATA AUDIZIONE: lunedì 25 maggio ore 10

LUOGO: Area Dance Via Giovanni Battista Cassinis 33 – MILANO

TUTTI I CANDIDATI CHE VERRANNO CONVOCATI SONO TENUTI A PRESENTARSI IL GIORNO DELL’AUDIZIONE IN PRESENZA CON:

Curriculum artistico cartaceo contenente: nome, cognome, data di nascita, residenza e domicilio, recapiti, formazione e se presenti esperienze lavorative di carattere artistico-professionale

(di queste si indichi unicamente: titolo della produzione, ruolo, anno e società di produzione)

Non sarà possibile stampare il curriculum in sede di audizione.

Una foto recente in primo piano (formato minimo 13 x 18 cm).

Abiti idonei per la prova di danza.

I candidati che si presenteranno senza il materiale richiesto non saranno ammessi all’audizione.

Per informazioni e comunicazioni urgenti e importanti siete pregati di contattarci esclusivamente all’indirizzo mail: audizioni@alicemusical.it

PRIMA PROVA: CANTO E RECITAZIONE

Preparare a memoria le scene e i brani corrispondenti ai ruoli per cui ci si intende presentare (l’elenco verrà fornito dal team creativo ai candidati che avranno superato la preselezione video).

SECONDA PROVA: DANZA

Ai candidati selezionati per le audizioni in presenza verrà richiesto di eseguire una breve coreografia di danza che sarà insegnata sul posto.

In sede di audizioni in presenza potranno essere girate scene video e audio da utilizzare per valutazioni artistiche. I video girati potranno essere in seguito utilizzati nei canali social a scopo promozionale. I partecipanti alle audizioni in presenza rilasceranno autorizzazione senza limiti temporali per l’utilizzo dei video da parte della produzione.

DESCRIZIONE dei RUOLI

Alice: Femmina, età scenica circa 13/14 anni.

Capelli lunghi (preferibilmente castana), corporatura snella.

Dolce, testarda, parla tanto, curiosa, speranzosa.

Cantante-attrice con attitudine alla danza.

Bianconiglio: Maschio dai 20 ai 40 anni, corporatura media.

Tenore leggero.

Elegante, ansioso, sempre di corsa, divertente.

Performer completo: cantante attore e ballerino.

Regina di Cuori: Femmina dai 20 ai 40 anni

Altezza minima 170 cm, bella presenza.

Prepotente, vuole sempre aver ragione, toni sempre molto alti.

Cantante-attrice con attitudine alla danza.

Cappellaio Matto: Maschio dai 20 a 40 anni, corporatura media

Folle, istrionico, simpatico e dinamico, molto espressivo.

Performer completo: cantante attore ballerino (indispensabile tip tap).

Stregatto: Femmina dai 20 ai 40 anni

Ottima ballerina, possibilmente con qualche elemento da ginnasta, agile, divertente, rapida.

Performer completa: cantante attrice ballerina.

Lepre Marzolina: femmina dai 20 ai 40 anni, corporatura minuta

buffa, confusionaria, comica, tenera.

Performer completa: Cantante attrice ballerina

Pinco Panco: uomo dai 20 ai 40 anni corporatura media

Simpatico, vivace, spigliato, pasticcione, confusionario

Performer completo: cantante attore ballerino

Panco Pinco: uomo dai 20 ai 40 anni corporatura media

Simpatico, vivace, spigliato, pasticcione, confusionario

Performer completo: cantante attore ballerino

Re di cuori / Brucaliffo: Maschio dai 20 ai 40 anni, altezza massima 165 cm

Un po’ impaurito ma saggio e gentile/ Saggio lento

Performer completo: cantante attore ballerino

ENSEMBLE

Donne e uomini dai 18 ai 40 anni

Ballerini cantanti-attori



FAQ

Se mi presento come cantante/attore devo fare anche la prova di danza? Sì

Se mi presento come ballerina/o devo fare anche le prove di canto e recitazione? Sì

Quando viene comunicato l’esito? In caso positivo verrete contattati entro 10 giorni.

È previsto l’uso del microfono? No

C’è un limite di età? Sì, bisogna essere maggiorenni e non avere più di 40 anni.

L’audizione è aperta al pubblico? No



Note di produzione Alice nel Paese delle Meraviglie Musical



Scritto e diretto da Roberta Bonino

Musiche M° Stefano Lori

Liriche Andrea Chiovelli

Coreografie Maura Rizzo

Scenografie Lucia Giorgio

Costumi Lara Fusco

Disegno Suono Fulvio Fusaro per Artemusica

Arrangiamenti e produzione musicale Stefano Lori

Direzione musicale e arrangiamento cori Andrea Chiovelli

Progetto video e grafico Riccardo Antonino “Robin Studio”

Direzione di produzione Fabio Milite e Giada Ronco Milanaccio

Ufficio Stampa Silvia Arosio

Organizzazione generale e Marketing ItaliaShow

Organizzazione Tour Estremi Rimedi Agency di Franco Di Spirito

Una Produzione: ItaliaShow e Nati da un Sogno



con la Supervisione Artistica durante le giornate di prova di Mauro Simone

Informazioni Contatti Audizioni

M. 349.2919855 (WhatsApp – No vocali)

E-mail: audizioni@alicemusical.it

Sito web: www.alicemusical.it

Facebook: www.facebook.com/aliceilmusical

Instagram: www.instagram.com/aliceilmusical/

Ticketing: bit.ly/AliceMusicalTicket

Promo: bit.ly/AliceMusicalPromo



TOUR 2026

4 ottobre – Valenza Teatro Sociale ore 17

10 ottobre – Verona Teatro Nuovo ore 17 e 21

11 ottobre – Piacenza Teatro Politeama ore 17

5 dicembre – Roma Teatro Orione ore 17

6 dicembre – Napoli Teatro Acacia ore 17

12 dicembre – Cassino Teatro Manzoni ore 17 e 21

13 dicembre – Aprilia Teatro Europa ore 17

19 dicembre – Monza Teatro Manzoni ore 17 e 21

20 dicembre – Asti Teatro Alfieri

TOUR 2027

6 marzo – Varese Teatro Intred

7 marzo – Gallarate Teatro Condominio Vittorio Gassman

17 aprile – Bergamo ChorusLife Arena

18 aprile – Cremona Teatro Infinity 1

8 maggio – Ferrara Teatro Nuovo

15 maggio – Pescara Teatro Moderno

19 dicembre – Teatro Team Bari

Altre tappe in fase di programmazione

Genova, Torino, Catania, Palermo, Ragusa, R. Calabria, Catanzaro, Lecce and more