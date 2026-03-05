Albaro, donna investita da uno scooter e sbalzata per alcuni metri: è in gravi condizioni

Genova. Ancora un investimento a Genova: questa mattina una donna di 55 anni è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada in piazza Leonardo da Vinci, in Albaro, all’intersezione con via Boselli in direzione Levante.

È successo poco prima delle 8.15. La dinamica è ancora in fase accertamento, ma verosimilmente la donna si trovava sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto il mezzo a due ruote che l’ha sbalzata sull’asfalto per alcuni metri.

Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese insieme all’automedica Golf 1. La signora ha riportato un severo trauma cranico e altri traumi minori con escoriazioni varie, mantenendo lo stato di coscienza seppur in condizione di disorientamento.

È stata spinalizzata e condotta in codice rosso presso il pronto soccorso del policlinico San Martino.

La scooterista, di circa 40 anni, ha riportato dolore a una caviglia senza la necessità di ricorrere alle cure mediche.

È intervenuta la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi, unitamente alle pattuglie distrettuali per la gestione della viabilità, fortemente rallentata.