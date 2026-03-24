Genova. Si è tenuta oggi, presso il Mercato Campagna Amica di via del Campo, l’inaugurazione ufficiale di “Alalunga – Pescatori in città”, il nuovo progetto di street food di mare ideato dai pescatori savonesi Davide Busca e Mauro Mantero che punta a trasformare il cibo in racconto, identità e cultura.

Un’apertura che porta nel cuore del centro storico genovese non solo un nuovo punto ristoro, ma una vera e propria filosofia: quella di un mare che arriva direttamente in città, senza intermediari, nel segno della freschezza, della stagionalità e della sostenibilità.

“Il menù lo sceglie il mare” non è solo uno slogan, ma il principio guida del progetto. La proposta gastronomica varia ogni giorno in base al pescato locale, lavorato con rispetto e semplicità per esaltarne le caratteristiche naturali. Un approccio che racconta la Liguria più autentica, fatta di ritmi naturali e di un legame profondo con il territorio.

Elemento distintivo e unico di “Alalunga – Pescatori in città” è la totale integrazione con il Mercato Campagna Amica di Via del Campo: ogni piatto nasce infatti dall’incontro tra il pescato firmato Alalunga e le materie prime dei produttori presenti all’interno del mercato. Verdure, farine, mieli, conserve e trasformati vengono selezionati quotidianamente tra i banchi di via del Campo, dando vita a una filiera interamente ligure, locale e tracciabile.

“Questa inaugurazione rappresenta un risultato concreto di ciò che significa fare rete sul territorio”, sottolinea Luca Dalpian, Presidente Coldiretti Genova e produttore presente nel mercato, “perché qui non parliamo solo di collaborazione, ma di integrazione reale: i prodotti delle nostre aziende entrano direttamente nei piatti di Alalunga, creando un’offerta autentica e completamente ligure.”

guarda tutte le foto 5



Apertura “Alalunga, pescatori in città”: lo street food di mare conquista via del Campo

“Portare il mare dentro un mercato contadino”, aggiunge Paolo Campocci, Direttore Coldiretti Genova, “significa rafforzare ulteriormente il concetto di filiera corta, costruendo un ponte tra agricoltura e pesca. È un progetto che valorizza il lavoro dei produttori e offre ai consumatori un’esperienza trasparente, stagionale e profondamente legata al territorio.”

“Alalunga nasce prima di tutto dalla nostra vita in mare”, spiega Davide Busca, “siamo pescatori e vogliamo che questo si senta anche nei piatti: lavoriamo il pescato senza snaturarlo, rispettandone semplicità e qualità. Qui, grazie ai produttori del mercato, possiamo unire il nostro pesce alle loro materie prime e raccontare davvero cosa significa essere liguri, ogni giorno.”

Per cominciare, “Alalunga – Pescatori in città” apre a pranzo dal martedì alla domenica, dalle ore 11:00 alle 15:00. Con l’inaugurazione di oggi si rafforza il ruolo dei mercati Campagna Amica come luoghi di incontro e valorizzazione delle eccellenze locali, capaci di mettere in relazione diretta chi produce e chi consuma, accorciando la filiera e restituendo valore al territorio.

Video di Fabrizio Cerignale