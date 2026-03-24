Genova. Si è tenuta oggi, presso il Mercato Campagna Amica di via del Campo, l’inaugurazione ufficiale di “Alalunga – Pescatori in città”, il nuovo progetto di street food di mare ideato dai pescatori savonesi Davide Busca e Mauro Mantero che punta a trasformare il cibo in racconto, identità e cultura.
Un’apertura che porta nel cuore del centro storico genovese non solo un nuovo punto ristoro, ma una vera e propria filosofia: quella di un mare che arriva direttamente in città, senza intermediari, nel segno della freschezza, della stagionalità e della sostenibilità.
“Il menù lo sceglie il mare” non è solo uno slogan, ma il principio guida del progetto. La proposta gastronomica varia ogni giorno in base al pescato locale, lavorato con rispetto e semplicità per esaltarne le caratteristiche naturali. Un approccio che racconta la Liguria più autentica, fatta di ritmi naturali e di un legame profondo con il territorio.
Elemento distintivo e unico di “Alalunga – Pescatori in città” è la totale integrazione con il Mercato Campagna Amica di Via del Campo: ogni piatto nasce infatti dall’incontro tra il pescato firmato Alalunga e le materie prime dei produttori presenti all’interno del mercato. Verdure, farine, mieli, conserve e trasformati vengono selezionati quotidianamente tra i banchi di via del Campo, dando vita a una filiera interamente ligure, locale e tracciabile.
“Questa inaugurazione rappresenta un risultato concreto di ciò che significa fare rete sul territorio”, sottolinea Luca Dalpian, Presidente Coldiretti Genova e produttore presente nel mercato, “perché qui non parliamo solo di collaborazione, ma di integrazione reale: i prodotti delle nostre aziende entrano direttamente nei piatti di Alalunga, creando un’offerta autentica e completamente ligure.”
“Portare il mare dentro un mercato contadino”, aggiunge Paolo Campocci, Direttore Coldiretti Genova, “significa rafforzare ulteriormente il concetto di filiera corta, costruendo un ponte tra agricoltura e pesca. È un progetto che valorizza il lavoro dei produttori e offre ai consumatori un’esperienza trasparente, stagionale e profondamente legata al territorio.”
“Alalunga nasce prima di tutto dalla nostra vita in mare”, spiega Davide Busca, “siamo pescatori e vogliamo che questo si senta anche nei piatti: lavoriamo il pescato senza snaturarlo, rispettandone semplicità e qualità. Qui, grazie ai produttori del mercato, possiamo unire il nostro pesce alle loro materie prime e raccontare davvero cosa significa essere liguri, ogni giorno.”
Per cominciare, “Alalunga – Pescatori in città” apre a pranzo dal martedì alla domenica, dalle ore 11:00 alle 15:00. Con l’inaugurazione di oggi si rafforza il ruolo dei mercati Campagna Amica come luoghi di incontro e valorizzazione delle eccellenze locali, capaci di mettere in relazione diretta chi produce e chi consuma, accorciando la filiera e restituendo valore al territorio.
Video di Fabrizio Cerignale