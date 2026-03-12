Al Porto Antico di Genova la fiera “Fantasy & Hobby” e il ritorno di Modelshow

Genova. Sbarca ai Magazzini del Cotone l’edizione primaverile di Fantasy & Hobby, la fiera della fantasia e della creatività: una rassegna completa di produttori e rivenditori di materie prime e prodotto finito delle varie tecniche dell’hobbistica femminile: collane, cotoni, bijoux, feltro, prodotti per lo scrapbooking, decoupage, shabby chic, art book e tanto altro. Si rinnova anche l’appuntamento con Artigianfantasy, l’area dedicata alle creazioni uniche fatte a mano e un’occasione per mettersi all’opera e provare a creare guidati dalle mani delle esperte a disposizione del pubblico.

Dalla bottega al web, dal ricamo alla bigiotteria, dalla filatura della lana alla pittura, con tantissimi video, tutorial e foto, gli espositori spiegano ad appassionati e neofiti tutti i segreti per praticare il proprio hobby, suggerire un’idea, un’emozione, una suggestione.

Novità di questa edizione, in contemporanea e con lo stesso biglietto, insieme per soddisfare gli hobbies di tutti, un altro evento di hobby intelligente: il ritorno di Modelshow – Salone del Modellismo, alla sua dodicesima edizione.

Sei le aree di radiocomando con la possibilità, in alcune, di interagire con i propri modelli, plastici ferroviari e tram realizzati dai migliori modellisti italiani e lo spazio Lego. Nel modellismo statico spiccano vari modelli di Ferrari della Scuderia Ferrari Club Ufficiale di Portofino e alcuni cimeli appartenuti a Schumacher, le amatissime dollshouse, riproduzioni di monumenti in ardesia. Presenti associazioni di alto livello e il campione del mondo Simon Antelmi. Per gli appassionati di modellismo navale da segnalare l’esposizione di navi in varie scale del Gruppo Pontassieve e, fra tutte, la formidabile riproduzione dell’Andrea Doria inserita nella Stazione Marittima Ponte dei Mille di Genova. Tra le curiosità le riproduzioni in cartoncino di aerei, treni e navi. A completare il settore modellismo la partecipazione di espositori con ogni materiale necessario.

Entrambe le manifestazioni offrono un programma di corsi, eventi e dimostrazioni.

Orario di apertura: 9.30- 18.30 da venerdì 13 a domenica 15 marzo

Biglietti: intero € 9,00, ridotto con coupon €. 7,00 (coupon cartaceo – email o inviando whatsapp scrivendo “fh” al 388 2594768) biglietto online€ 8,00,

Abbonamento due giorni € 12,00 valido per 2 giorni consecutivi di fiera (si attiva dal momento del primo ingresso) e acquistabile fino al 14 marzo.

Ingresso gratuito minori di 10 anni, ingresso invalidi con gratuità o riduzioni (v. sito)

I cani sono ammessi con guinzaglio e museruola da usare in caso di necessità.

Per informazioni dettagliate: www.fantasyehobby.it e www.modelshowgenova.it