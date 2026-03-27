“Aiutiamo Marie”, raccolta fondi per una bimba di 5 anni di Alassio colpita da un evento clinico raro

Alassio. Marie ha solo 5 anni. Fino a poco tempo fa la sua vita era quella di ogni bambina della sua età, fatta di corse, sorrisi e una vitalità contagiosa.

Ma quella spensieratezza è stata interrotta, all’improvviso, da un evento clinico raro e devastante, che ha cambiato drasticamente la sua vita e quella della sua famiglia, molto conosciuta e stimata ad Alassio.

Oggi la piccola è ricoverata in una clinica a Innsbruck, in Austria, circondata dall’amore instancabile dei suoi genitori e della sua sorellina, costretti dalla vita ad affrontare una realtà che nessuno dovrebbe mai conoscere.

Un momento di estrema delicatezza in cui la famiglia, contattata da IVG, ha scelto comprensibilmente la via del silenzio di chi si sta concentrando esclusivamente per combattere, ogni secondo e con ogni energia, per il bene della propria figlia.

Ma nel silenzio, è emerso il battito del cuore della comunità alassina e non solo. Per sostenere le ingenti spese mediche è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe: nel giro di pochi giorni, ha già superato quota 100mila euro. Un segno tangibile di quanto questa storia stia toccando nel profondo chiunque ne venga a conoscenza.

Il racconto di ciò che è accaduto è affidato, nella descrizione, alle parole dei genitori: “Marie, 5 anni, fino a poco tempo fa era una bambina vivace e piena di gioia. Da un momento all’altro la sua vita, e quella della sua famiglia, è cambiata drasticamente. Ora il nostro piccolo angelo è in clinica, soffre molto ed è paralizzata dall’ombelico in giù a causa di un grave infarto del midollo spinale. Vederla soffrire così ci spezza il cuore ogni giorno”.

“L’altra diagnosi è di polineuropatia assonale. I medici al momento ci danno poche speranze di miglioramento. Marie al momento non riesce più a stare seduta autonomamente ed è costretta a un catetere permanente. Deve essere assistita dalla sua famiglia 24 ore su 24. Anche la sua sorellina più piccola, che è ancora allattata al seno, è sempre con loro”.

L’impegno della famiglia è totale, ma le necessità logistiche ed economiche per garantire a Marie ogni possibile percorso di cura sono imponenti: “Si prospettano costi enormi: per l’assistenza in ospedale, per la riabilitazione, per una sedia a rotelle speciale, un’auto adeguata, un’abitazione accessibile e molto altro ancora. Il papà di Marie è un videomaker freelance e, a causa di questa emergenza e perché deve essere presente per Marie e la famiglia, al momento non ha entrate. La mamma percepisce ancora l’indennità per la cura dei figli, ma non sa se e quando potrà tornare al suo lavoro di insegnante”.

L’appello che arriva da Innsbruck è una richiesta di supporto per permettere a Marie di non arrendersi e ai suoi genitori di dedicarle ogni energia possibile: “Tutta la famiglia sta facendo il possibile per aiutare, ma la paura di avere problemi economici ad affrontare costi insormontabili per offrire il meglio a Marie è grande, visti i costi altissimi di programmi speciali di riabilitazione. Con le vostre donazioni, la famiglia avrebbe un sostegno per coprire le spese e compensare la perdita di reddito. In questo momento così difficile, la famiglia non dovrebbe doversi preoccupare dei soldi, ma potersi concentrare completamente su Marie, che ha ora più che mai bisogno di loro per affrontare al meglio questa situazione. Grazie di cuore per il vostro aiuto”.

Alassio, tutta la Riviera, e non solo, possono fare la differenza. Una battaglia in cui è impossibile non immedesimarsi ed a cui tutti possono contribuire in chiave positiva. Questo è il link ufficiale per le donazioni.

Aiutiamo Marie a riprendersi la sua vita e il suo futuro.