Agricoltura, l’assessore Piana a Roma incontra il capo di gabinetto del ministro Lollobrigida

Roma. Oggi a Roma l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana ha partecipato a un incontro istituzionale presso il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con il capo di gabinetto del ministro Francesco Lollobrigida, Raffaele Borriello.

Al centro del confronto, le principali esigenze del settore agricolo ligure, con particolare attenzione al sostegno alle imprese, alla valorizzazione delle produzioni locali e alle strategie per rafforzare la competitività del comparto.

“È stato un incontro proficuo – ha detto Piana – che ci ha permesso di portare all’attenzione del ministero le istanze del nostro territorio. L’agricoltura ligure rappresenta un presidio fondamentale, non solo economico ma anche ambientale e sociale, e necessita di strumenti mirati e risposte efficaci”.

Nel corso della riunione sono state condivise possibili linee di intervento per sostenere le aziende agricole, favorire l’innovazione e promuovere le eccellenze regionali sui mercati nazionali e internazionali.

“Continuiamo a lavorare con determinazione – conclude Piana – per garantire al comparto agricolo ligure il supporto necessario ad affrontare le sfide attuali e cogliere nuove opportunità di sviluppo”.