Agricoltura, 5 milioni per le aziende in aree montane. Piana: “Garantire la permanenza delle attività produttive”

Genova. Ammonta a 5 milioni di euro la dotazione finanziaria prevista per il 2026 a sostegno delle aziende agricole e zootecniche che operano nelle zone montane della Liguria. È stato infatti approvato il bando che disciplina le modalità di presentazione delle domande per il 2026.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – continuiamo a sostenere concretamente le imprese agricole che operano nelle aree montane, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella tutela del territorio, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella salvaguardia delle tradizioni rurali. Si tratta di un intervento strategico per garantire la permanenza delle attività produttive in contesti caratterizzati da maggiori difficoltà operative e costi più elevati”.

Il bando prevede l’erogazione di un’indennità annuale per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) situata in zone montane, con un contributo fino a 600 euro per le aziende agricole non zootecniche e fino a 300 euro per quelle zootecniche, modulato in base all’estensione delle superfici.

“Proseguiamo nel percorso di attuazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027 – conclude l’assessore – mettendo a disposizione strumenti concreti e tempestivi per il comparto agricolo ligure, con particolare attenzione alle realtà più fragili ma anche più preziose per il nostro equilibrio ambientale ed economico”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale SIAN entro il 15 maggio 2026. Il bando completo e la documentazione sono disponibili sul sito www.agriligurianet.it e sul portale istituzionale della Regione Liguria.