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Va in pensione Agostino Bignone: vigile del fuoco, marinaio e campione delle Repubbliche Marinare

Il saluto dei colleghi: entrato nel corpo nel 1990, è stato capo reparto del reparto nautico. Da canottiere ha fatto trionfare l'equipaggio genovese nelle regate

Generico marzo 2026

Genova. Va in pensione uno dei capisaldi del reparto nautico dei vigili del fuoco: il capo reparto Agostino Bignone, entrato nei Vigili del Fuoco nel 1990.

I colleghi del comando provinciale lo hanno ricordato con un post in cui hanno citato le  tradizioni familiari “di marinai e pescatori, radicate in quel di Pra’”, l’attaccamento al mare e la scelta di farne un lavoro.

“Schietto, diretto e poco incline ai giri di parole”, Bignone è stato anche canottiere, contribuendo alla vittoria di Genova in numerose regate delle Repubbliche Marinare, sia come membro dell’equipaggio sia come allenatore.

“Per anni componente della “vecchia guardia” del distaccamento di Multedo, la riorganizzazione del servizio lo ha portato alla sede di Calata Gadda – ricordano dal comando – Oggi, 31 Marzo, è l’ultimo giorno di servizio di Agostino. A un uomo di mare come Agostino, ricordando la frase di Seneca ‘Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare’, auguriamo il vento migliore perché siamo certi che lui sappia perfettamente la rotta che vorrà dare alla nave della sua vita futura”.

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