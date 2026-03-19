Affitti fantasma nel centro storico, in due anni 240mila euro di multa a 83 proprietari

Genova. Quasi 240mila euro di sanzioni amministrative già contestate e inviate dalla prefettura di Genova a oltre 80 proprietari di immobili del centro storico affittati irregolarmente.

È il bilancio degli ultimi due anni di controlli della guardia di finanza sugli affitti, un tema quanto mai di attualità anche alla luce delle proteste dei residenti della città vecchia. Troppi, denuncia chi lavora e vive nei vicoli, gli appartamenti affittati in modo irregolare, spesso trasformati in centrali di spaccio o di contraffazione.

Gli esperti delle Fiamme Gialle analizzano costantemente le informazioni relative ai contratti, incrociando le utenze domestiche e le residenze per capire se effettivamente i contratti sono a nome di chi occupa gli immobili. La legge prevede un obbligo di comunicazione entro 48 ore da parte di chi a qualsiasi titolo fornisce ospitalità cittadini stranieri, e in caso di inosservanza prevede le sanzioni amministrative.

Negli ultimi due anni l’azione investigativa è stata estesa all’analisi di molte tipologie di contratti di locazione stipulati con cittadini extracomunitari. Sono stati individuati 83 proprietari di immobili che, senza effettuare le previste comunicazioni, hanno dato ospitalità a vario titolo a 373 cittadini extracomunitari, alcuni dei quali sono risultati gravati da precedenti di polizia o penali per spaccio, stupefacenti, contraffazione e immigrazione clandestina.

All’attività delle forze dell’ordine si unisce l’impegno dell’amministrazione comunale, che ha assicurato che i controlli sugli affitti brevi verranno potenziati proprio per individuare eventuali situazioni irregolari.