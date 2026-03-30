Adunata degli Alpini a Genova, ecco manifesto e medaglie ufficiali della 97° edizione

Genova. In vista della 97ª Adunata Nazionale Alpini, che tra poco più di un mese animerà Genova con migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, il manifesto e la medaglia ufficiali raccontano la città di Genova attraverso i suoi simboli.

I due progetti, che saranno mostrati il 9 aprile durante la conferenza stampa di presentazione dell’Adunata, sono stati realizzati da Omar Giacomelli di Selvazzano Dentro (Padova), vincitore del concorso bandito dall’Associazione Nazionale Alpini per la creazione dei bozzetti ufficiali.

Il manifesto propone un equilibrio tra classicismo e contemporaneità: al centro, la Lanterna, simbolo per eccellenza del capoluogo ligure, irradia i colori della bandiera italiana sul mare e sulle montagne, evocando la duplice anima della regione. In primo piano spicca il cappello alpino del 1º Reggimento, storicamente legato alle penne nere liguri e genovesi, in particolare al battaglione “Pieve di Teco”.

La medaglia commemorativa si ispira a uno stile classico e celebrativo e raffigura uno dei genovesi più celebri al mondo, Cristoforo Colombo, insieme alla Lanterna e al cappello alpino, simboli di storia, identità e tradizione. Sul rovescio trovano spazio lo stemma del Comune di Genova e il logo dell’Associazione Nazionale Alpini, a sottolineare il carattere ufficiale dell’evento. Insieme, manifesto e medaglia compongono un racconto visivo unitario: il primo come invito alla partecipazione, il secondo come memoria tangibile dell’Adunata.

Le medaglie saranno acquistabili nei giorni della manifestazione, al costo di 5 euro, presso i punti vendita autorizzati.