Addio a David Riondino, il ricordo di Sergio Maifredi: “Un artista libero e controcorrente”

Genova. È morto a 73 anni David Riondino, cantautore, attore, ‘filosofo’ per il mitico Lupo solitario di Antonio Ricci, scrittore, regista, commediante per il teatro comico, principe del sarcasmo in tv anche per il Maurizio Costanzo show. I funerali saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo.

“Con David Riondino se ne vanno le ballate, i sogni e le emozioni che sapeva suscitare con le parole e la musica – dichiara Sergio Maifredi, fondatore e direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure – Sentiremo la mancanza di un uomo e di un artista libero, controcorrente, scomodo, ironico e colto come David Riondino. Un artista per me sempre contemporaneo con uno sguardo sempre oltre. Stavamo lavorando a un nuovo spettacolo su Georges Simenon, a cui teneva molto”.

Il Mediterraneo in barca con Riondino protagonista nel ruolo di Simenon, avrebbe debuttato il 25 giugno al teatro romano di Fiesole. “Sono onorato – continua Maifredi – di avere lavorato con lui più di 15 anni, dal 2011. Alla fine degli anni Ottanta, mentre frequentavo l’Accademia a Milano, ascoltai uno dei suoi primi dischi Racconti picareschi e in particolare la canzone L’impiegatino asburgico, e trovai che fosse un genio assoluto. L’ho poi conosciuto personalmente molti anni dopo, grazie a Dario Vergassola. La collaborazione professionale iniziò con Odissea un racconto mediterraneo. Insieme al suo amico Dario recitava il 24° canto, L’ultima Odissea. Riondino aveva una cultura sterminata, era preparato su qualunque argomento gli proponessi, dalle Argonautiche, al Corsaro nero, alle terzine di Dante, al Decameron, su cui aveva curato una trasmissione Rai insieme a Maurizio Fiorilla. Tutti spettacoli che abbiamo portato in scena. David faceva parte del consiglio artistico di Teatro Pubblico Ligure: con lui mi sono confrontato su molti progetti. Sapeva sempre dare un consiglio meditato e originale”.

La collaborazione con Teatro Pubblico Ligure ha dato origine a molte altre produzioni, compreso uno spettacolo che Riondino aveva realizzato con il musicista Fabio Battistelli ed è stato ripreso dopo anni: La Buona Novella, proposto a Ventimiglia e a Finale Ligure, in cui venivano ricordati fra l’altro gli anni in cui Riondino apriva i concerti di Fabrizio De Andrè. L’ultimo spettacolo andato in scena in Liguria è La Traviata delle camelie, che vedeva sul palco Riondino e Vergassola, il 21 dicembre al Teatro Sociale di Camogli, un’altra produzione di Teatro Pubblico Ligure ripresa per volontà dei due artisti che volevano tornare in pubblico con un loro spettacolo nato anni prima.

“David per noi – dice ancora Maifredi – è stato l’essenza del nostro viaggiare. Per le nostre Parole antiche per pensieri nuovi, David era sempre parole nuove“.