Multe e denunce

Abbandona in strada rifiuti ingombranti: mille euro di multa

Sul lungomare Lombardo multato un uomo che stava abbandonando una grande quantità di sfalcio di arbusti. Le videocamere scoprono ditta a scaricare in via Rolla: denunciato il titolare

Genova. Proseguono le attività di accertamento svolte dalla polizia locale per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti.
Lunedì, a seguito della segnalazione di un cittadino circa l’abbandono di rifiuti ingombranti vicino a un cassonetto Amiu in via San Martino, probabilmente dovuto allo svuotamento di un appartamento, gli agenti hanno colto sul fatto l’autore, multandolo con una sanzione di mille euro e obbligandolo a ripristinare la postazione rimuovendo il materiale depositato. Sanzionata anche una persona su lungomare Lombardo per errato conferimento di notevole quantità di sfalcio di arbusti.
Ancora. Grazie alle indagini durate svolte con le telecamere del sistema di videosorveglianza, gli agenti della polizia locale hanno individuato un cittadino italiano che scaricava rifiuti ingombranti in via Rolla, con il veicolo intestato alla ditta individuale. L’uomo è stato pertanto denunciato  all’autorità giudiziaria.
