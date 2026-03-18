Tamponamento tra tir sulla A26, code in direzione nord e un ferito grave

Genova. Traffico temporaneamente bloccato per circa due ore sull’autostrada A26 in direzione nord, tra il bivio con la A10 e Masone, per un incidente avvenuto poco prima delle 13 di oggi, mercoledì 18 marzo, all’altezza del chilometro 4.

Due camion si sono tamponati provocando il tilt del traffico. Il conducente di uno dei due mezzi pesanti è rimasto ferito in modo grave. Gli operatori del 118 e dei vigili del fuoco impegnati a liberarlo dalle lamiere del tir.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso, in elicottero, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul fronte della viabilità, il traffico è rimasto bloccato tra il bivio A26/A10 e Masone in direzione nord dal km 4 fino circa alle 15, comunque presenti 4 km di coda a partire dallo stesso bivio e code in ripercussione anche sulla A10 tra Arenzano e Pra’ e tra Pra’ e il bivio.

Code anche in direzione opposta, ben sei chilometri tra Ovada e il bivio A10/A26 a causa dei consueti lavori di adeguamento della rete autostradale.