A processo per stalking, segue la ex dopo l’udienza in tribunale: doppia condanna per un 29enne

Genova. Era a processo per stalking nei confronti della ex fidanzata ma dopo un’udienza in tribunale aveva pensato bene di aspettarla all’uscita di palazzo di giustizia e seguirla nonostante il divieto di avvicinamento.

La ragazza, oggi 29enne come l’imputato, stava scendendo verso Brignole con alcune amiche che l’avevano accompagnata in tribunale. Quando si era accorta che lui la seguiva sull’altro lato della strada aveva invertito la direzione, ma lui aveva continuato a seguirla finché lei aveva visto passare una volante che lo aveva fermato visto la violazione del divieto di avvicinamento.

Aveva rischiato l’arresto ma la ragazza, assistita dall’avvocata Paola Pepe, aveva detto ai poliziotti che l’ex la stava seguendo ma non minacciato, così era stato denunciato a piede libero.

Il giovane, che nel frattempo era stato condannato per stalking a due anni e tre mesi, nei giorni scorsi è stato nuovamente condannato a 10 mesi di reclusione per il divieto di avvicinamento dal giudice Massimo Deplano, lo stesso giudice della precedente condanna.