  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Recidivo

A processo per stalking, segue la ex dopo l’udienza in tribunale: doppia condanna per un 29enne

Due anni e tre mesi per il processo per stalking e, nei giorni, scorsi, nuova condanna a dieci mesi per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex

polizia di stato generica savona questura volanti volante

Genova. Era a processo per stalking nei confronti della ex fidanzata ma dopo un’udienza in tribunale aveva pensato bene di aspettarla all’uscita di palazzo di giustizia e seguirla nonostante il divieto di avvicinamento.

La ragazza, oggi 29enne come l’imputato, stava scendendo verso Brignole con alcune amiche che l’avevano accompagnata in tribunale. Quando si era accorta che lui la seguiva sull’altro lato della strada aveva invertito la direzione, ma lui aveva continuato a seguirla finché lei aveva visto passare una volante che lo aveva fermato visto la violazione del divieto di avvicinamento.

Aveva rischiato l’arresto ma la ragazza, assistita dall’avvocata Paola Pepe, aveva detto ai poliziotti che l’ex la stava seguendo ma non minacciato, così era stato denunciato a piede libero.

Il giovane, che nel frattempo era stato condannato per stalking a due anni e tre mesi, nei giorni scorsi è stato nuovamente condannato a 10 mesi di reclusione per il divieto di avvicinamento dal giudice Massimo Deplano, lo stesso giudice della precedente condanna.

 

 

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.