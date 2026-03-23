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Evento

A Genova torna Work Life Integration Experience, il 26 marzo focus su tempo e priorità

"Il nostro obiettivo è contribuire a diffondere una cultura del lavoro più sostenibile e consapevole" afferma Caterina Giustini, co-founder di Terrazza Bonsai

Generico marzo 2026

Genova. Mercoledì 26 marzo, al Bonsai Palace, prende il via la nuova edizione di Work Life Integration Experience, il ciclo di incontri promosso da Terrazza Bonsai dedicato al lavoro contemporaneo.

Il primo appuntamento sarà incentrato sul tema “Tempo & Priorità – Il tempo è una strategia, non un’agenda”, con interventi che offriranno spunti concreti su gestione del tempo, priorità, confini tra vita e lavoro e scelte strategiche.

L’evento, in programma dalle 17:00 alle 20:00, è rivolto a imprenditori, manager e professionisti e prevede una partecipazione a numero limitato.

L’iniziativa, dopo il sold out della prima edizione 2025, torna con un ciclo di quattro appuntamenti. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione INSUPERABILI.

“Il nostro obiettivo è contribuire a diffondere una cultura del lavoro più sostenibile e consapevole – afferma Caterina Giustini, co-founder di Terrazza Bonsai – mettendo al centro la qualità del tempo, delle relazioni e delle scelte”.

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