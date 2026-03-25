A Genova la tappa finale del percorso Anci-Meta sulla comunicazione digitale nei Comuni

Genova. Si è svolto a Genova, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, il seminario organizzato da Anci e Meta dedicato ai nuovi strumenti della comunicazione digitale nei Comuni, in collaborazione con il Comune di Genova, Anci Liguria, l’Ordine regionale dei giornalisti e l’Assostampa ligure. Il percorso, avviato alla fine del 2024, ha toccato 12 città metropolitane e capoluogo, coinvolgendo oltre 1.500 professionisti degli uffici stampa e comunicazione dei Comuni.

La tappa di Genova è stata momento di sintesi e rilancio del ruolo della formazione nella comunicazione istituzionale, inclusa quella digitale e social.

“Siamo lieti che Genova abbia ospitato l’evento finale di questo percorso promosso da Anci e Meta dedicato alla qualità della comunicazione istituzionale digitale, un tema ormai centrale per tutte le amministrazioni pubbliche – ha commentato la sindaca di Genova, Silvia Salis – oggi comunicare bene significa offrire ai cittadini informazioni chiare, tempestive, accessibili e utili, capaci di accompagnare la vita quotidiana delle persone e di rafforzare il rapporto di fiducia con le istituzioni. Per questo la formazione, l’aggiornamento professionale e il confronto tra esperienze diverse sono un investimento concreto sulla qualità dell’azione pubblica. Rendere i Comuni più trasparenti, leggibili e vicini significa anche costruire una relazione più forte e più responsabile con le comunità, usando al meglio strumenti e linguaggi del nostro tempo”.

“Siamo stati orgogliosi del percorso realizzato insieme ad Anci in questi anni con il quale abbiamo contribuito a rafforzare le competenze digitali degli uffici di comunicazione dei Comuni italiani, offrendo strumenti concreti per utilizzare al meglio le nostre piattaforme”, ha evidenziato Angelo Mazzetti, direttore Public Policy Italia Meta, ricordando come l’obiettivo condiviso fosse migliorare il dialogo tra istituzioni e cittadini e rendere le piattaforme un canale diretto per informare, ascoltare e coinvolgere le comunità locali.

“Il roadshow Anci Meta ha dimostrato come la comunicazione non sia più un accessorio, ma un servizio pubblico essenziale per la trasparenza” ha dichiarato Annalisa Cevasco, direttrice reggente di Anci Liguria, richiamando l’importanza di investire in competenze e strumenti adeguati.

La formazione, erogata in presenza e da remoto, ha raggiunto enti locali diversi per dimensioni e organizzazione, favorendo un immediato trasferimento di competenze: nuovi linguaggi, contenuti più efficaci e una pianificazione più consapevole.

Giulia Mietta, consigliera dell’Ordine dei giornalisti della Liguria, ha osservato come “l’orientamento individuato dall’Ordine dei giornalisti nei confronti delle nuove tecnologie fosse improntato alla consapevolezza, alla trasparenza e a una precisa etica dell’utilizzo”, affinché l’innovazione rafforzasse la qualità dell’informazione e il ruolo dei professionisti.

A completare il quadro, Matteo Dell’Antico, segretario Assostampa Liguria, ha ribadito quanto fosse “di fondamentale importanza l’alleanza con l’Anci”, sottolineando la necessità di uffici stampa qualificati, con professionisti iscritti all’Ordine e nel rispetto dei principi deontologici e contrattuali.

“L’evento di Genova giunge dopo il rinnovo del Protocollo tra ANCI e FNSI, un’intesa che ribadisce i principi della legge 150, rafforza l’impegno sulla qualità dell’informazione e la formazione degli uffici stampa dei comuni, alla luce dei principi cardine della deontologia” ha sottolineato Danilo Moriero, responsabile della comunicazione e capo ufficio stampa Anci. “L’intesa ha prodotto per la prima volta linee guide uniformi per il reclutamento del personale giornalistico nei Comuni, grazie al nuovo Quaderno operativo Anci dedicato ai bandi in questo settore.