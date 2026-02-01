Zoagli, si va verso elezioni: sarà probabile corsa a tre candidati sindaco

Zoagli. A Zoagli si lavora in vista delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. L’attuale primo cittadino Fabio De Ponti ha annunciato che si ricandiderà lasciando quasi immutata la squadra con il possibile innesto di Marco Raso, impiegato del Comune ora in pensione molto stimato in paese che conosce benissimo, pur abitando a Cogorno.
Chi a Zoagli desidera un rinnovamento fa invece il nome del dottor Roberto Viale, laureato in Economia e commercio; una indiscussa professionalità ed una lunga esperienza nel settore pubblico come direttore amministrativo dell’Asl4, poi dell’ospedale Evangelico e quindi dell’ospedale Galliera. Sul suo nome sembrano convergere molti consensi. Al suo fianco, come candidato consigliere, Mirko Mussi, comandante della Polizia urbana di Piacenza, oggi all’opposizione.
Mentre Gian Luigi Solari, anche lui consigliere di minoranza, una vita all’opposizione, vorrebbe una terza lista per cui si sono già fatti alcuni nomi di candidati sindaco: ad esempio Gianni Arena e il cardiologo Mauro Barra entrambi rapallesi. La terza lista rafforzerebbe decisamente il sindaco uscente.