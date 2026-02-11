Zoagli, la Regione Liguria approva il Puc. L’iter era iniziato nel 1996, ma sinora non era mai stato completato

Zoagli. Regione Liguria ha ufficialmente approvato oggi il Puc (Piano urbanistico comunale) del Comune di Zoagli. Il progetto comunale è stato adeguato alle osservazioni formulate dall’ente regionale ed è avvenuta l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di Vas (Valutazione ambientale strategica). Il Puc in questione è il frutto di un lavoro sinergico tra Regione e Comune e configura una pianificazione del territorio di tipo sostanzialmente conservativo. Gli interventi previsti, infatti, sono rispettosi del principio di contenimento del consumo di suolo e prevedono l’ampliamento degli edifici esistenti, il recupero e la riqualificazione delle preesistenze e la limitazione della nuova edificazione.

“Abbiamo lavorato con il Comune di Zoagli per arrivare, insieme, a questa importante approvazione che potrà dare nuove possibilità di sviluppo al territorio comunale – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – Regione Liguria ha svolto un ruolo di supporto, mettendo a disposizione le proprie competenze e ponendo diverse prescrizioni che il Comune ha saputo recepire al meglio. Parliamo di un piano moderno, basato sul contenimento del consumo di suolo e sul recupero dell’esistente. Dietro ogni progetto, dal più piccolo al più grande, c’è una puntuale e attenta pianificazione territoriale su cui Regione Liguria sta costruendo il suo futuro”.

Nel dettaglio il Piano concentra la maggior parte dei propri principi conservativi sulle aree costiere, quelle di immediato retro costa e sui nuclei insediati (centro storico comunale e nuclei collinari isolati) riservando le previsioni riqualificative all’edificato posto a cornice del centro storico e agli insediamenti delle aree collinari interne destinate al presidio. Viene, inoltre, dedicata particolare attenzione allo sviluppo turistico-ricettivo del territorio, al potenziamento delle dotazioni territoriali, all’implementazione e al miglioramento della dotazione infrastrutturale.

“Con il completamento di questo iter iniziato nel 1996 e mai portato a termine, il Comune di Zoagli si dota di uno strumento urbanistico moderno ed efficiente che definisce con chiarezza le regole che governeranno l’importante argomento dell’edilizia privata − aggiunge il sindaco di Zoagli Fabio De Ponti − sono contento di aver mantenuto le promesse fatte alla cittadinanza di riportare Zoagli in una situazione generale di regolarità amministrativa e il nuovo Puc rappresenta un importante elemento dell’intero sistema. Ringrazio il tecnico incaricato e il suo staff, l’ufficio tecnico comunale e la consigliera Paola Gandolfi insieme agli uffici regionali per il raggiungimento di questo importante risultato”.