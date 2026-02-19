In Liguria la “spedizione più lenta del mondo”: 30 tappe in 12 mesi per riconnettersi con la natura

Genova. Si chiama “Wild Expeditions – Liguria 2026” ed è la prima spedizione rigenerativa che attraverserà l’intero arco costiero e montano della Liguria. Un progetto lungo un anno pensato per riconnettersi con la natura e riscoprire il proprio habitat attraverso un nuovo modello di esplorazione: più lento, consapevole e accessibile. Al via il prossimo 26 febbraio, la spedizione coprirà 440 km via terra, 20 km via fiume e 170 miglia via mare, attraversando 9 aree naturali protette. L’obiettivo è promuovere una fruizione del territorio capace di generare benefici reali e duraturi per le persone e per gli ecosistemi.

In 12 mesi e 30 tappe, Wild Expeditions attraverserà parchi naturali, aree marine protette, borghi e comunità locali, esplorando la Liguria – regione d’origine di OutBe e dei brand Outdoor Portofino e Wildsteps – attraverso pratiche outdoor come hiking, sci alpinismo, biking, packraft, kayak, SUP, nuoto e coasteering. La scelta di un anno intero nasce dalla volontà di dimostrare che la natura va vissuta in tutte le stagioni, superando l’idea di un contatto occasionale e idealizzato, per restituirle un ruolo quotidiano e universale.

“Questo progetto interpreta al meglio la vocazione della nostra regione – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – un territorio straordinario, dove mare, fiumi e montagne convivono in pochi chilometri, offrendo un patrimonio naturalistico unico in Europa. Attraversare 440 chilometri via terra, 20 via fiume e 170 miglia via mare significa raccontare la Liguria nella sua interezza: non solo come destinazione turistica, ma come ecosistema vivo, fatto di comunità, borghi, parchi, aree marine e tradizioni che si intrecciano. È un modo concreto per valorizzare le nostre eccellenze e promuovere una cultura dell’outdoor che genera benessere per le persone e tutela per l’ambiente. Come Regione vogliamo continuare a investire con determinazione in questa direzione, facendo della Liguria un laboratorio di buone pratiche e un punto di riferimento per un turismo sempre più responsabile, destagionalizzato e di qualità”.

“Come Regione Liguria abbiamo voluto patrocinare Wild Expedition 2026 per dimostrare come la nostra regione sia il luogo ideale per praticare tutte le attività all’aperto per 365 giorni all’anno – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Questa spedizione estremizzerà al massimo il concetto di outdoor e di destagionalizzazione dimostrando come la Liguria sappia offrire sempre ai suoi visitatori un’enorme varietà di scelta di pratiche da fare, sia sulla nostra meravigliosa costa sia nel nostro magnifico entroterra, in una continua scoperta di luoghi, esperienze e pure emozioni a stretto contatto con la natura”.

“Sosteniamo con convinzione Wild Expedition Liguria 2026 per la sua capacità di valorizzare il nostro immenso patrimonio naturale in un’ottica di rigenerazione – aggiunge l’assessore al Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin – È fondamentale promuovere un turismo outdoor che non sia solo visita, ma esperienza profonda: questo progetto unisce la straordinaria bellezza dei nostri paesaggi alla promozione di stili di vita salutari e attività all’aria aperta. Vogliamo che cittadini e visitatori riscoprano la Liguria come un habitat quotidiano, dove il benessere della persona e la tutela dell’ambiente camminano di pari passo”.

“Wild Expeditions è l’opera magna di quanto costruito in 14 anni con i brand del gruppo OutBe – dice Luca Tixi, fondatore di Wildsteps e OutBe -, rappresenta la nostra storia, i nostri valori e il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo. Perché siamo natura e solo vivendola cambieremo il mondo”.

Wild Expeditions sarà vissuta come esperienza autonoma da Luca Tixi e coinvolgerà istituzioni, enti di ricerca, imprese e cittadini, dando vita a un racconto collettivo sull’outdoor rigenerativo e sulla sostenibilità come pratica quotidiana. Non è una sfida di performance, ma un invito aperto: a chi vive già la natura come casa e a chi sente che è il momento di tornarci, passo dopo passo.

All’interno del progetto opera un team dedicato all’Impatto, con l’obiettivo di integrare ricerca scientifica e azione sul campo, misurando i benefici dell’outdoor rigenerativo su persone ed ecosistemi. Il progetto coinvolge come partner scientifici CNR-IAS (Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e la Sostenibilità in Ambiente Marino), Università di Genova – DISFOR (Dipartimento di Scienze della Formazione), Università di Genova – DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita).

Wild Expeditions è un progetto culturale in movimento che prenderà forma attraverso contenuti editoriali, fotografici e video, fino alla realizzazione di un docufilm finale in collaborazione con la casa di produzione Epica Film e diretto da Matteo Fresi.

“L’obiettivo del documentario è raccontare e promuovere una fruizione del territorio capace di generare benefici reali e duraturi per le persone e per gli ecosistemi. Un viaggio che dimostra come l’avventura sia dietro casa e accessibile a tutti: per vedere la Liguria, dove siamo nati e cresciuti, con gli occhi della meraviglia”, conclude Luca Tixi, fondatore di Wildsteps e OutBe.

Per unirsi alla spedizione si può consultare questo link.