Waterfront, nel 2025 venduti 4 attici per sei milioni di euro. L’edificio di Levante ottiene certificazione Leed Gold

Genova. Prosegue il “mercato” per quanto riguarda gli immobili realizzati con il progetto del Waterfront di Levante, su progetto firmato dal Renzo Piano Building Workshop con lo studio OBR che comprende due fabbricati su sei livelli fuori terra per un totale di 209 unità abitative.

La struttura comprende inoltre due piani interrati destinati a parcheggi, cantine e depositi per imbarcazioni. L’iniziativa è promossa da Orion European Real Estate Fund V e CDS Holding. I dati relativi alla commercializzazione indicano una risposta ritenuta positiva del mercato: nel 2025 la vendita di quattro attici ha generato un volume d’affari di circa 6 milioni di euro.

Al momento risultano disponibili le ultime otto unità abitative. L’attrattività del lotto dovrebbe essere incrementata dai prossimi interventi urbanistici previsti per il secondo trimestre del 2026, tra cui: l’avvio della piantumazione del Parco Urbano, l’apertura del Distretto Tematico; l’inizio dei lavori per l’ascensore di collegamento con il quartiere di Carignano.

Le certificazioni top tier

L’Edificio di Levante, complesso residenziale inserito nel progetto di riqualificazione del Waterfront di Genova, ha ottenuto la certificazione LEED Gold. Si tratta del primo intervento di natura residenziale in Liguria a raggiungere questo standard internazionale di sostenibilità ambientale.

Sotto il profilo tecnico, la certificazione premia l’integrazione di sistemi per l’efficienza energetica, l’uso di fonti rinnovabili e una gestione idrica che prevede l’impiego di acqua marina. La costruzione ha inoltre privilegiato materiali a basso impatto ambientale e soluzioni per l’isolamento acustico e la qualità dell’aria interna.