Waterfront, nasce il centro commerciale al Palasport: quasi 100 negozi pronti a fine marzo

Genova. Conto alla rovescia per l’apertura del centro commerciale al Palasport. L’inaugurazione è fissata tra circa un mese: la data circolata è quella del 26 marzo, in concomitanza con la Nuova Fiera Primavera al Padiglione Blu, ma l’ufficialità non c’è ancora ed è possibile che venga scelto un giorno vicino. Nel frattempo è avvenuto un passaggio cruciale: la società Genova Sviluppo ha comprato ufficialmente da Orion e Cds Holding gli anelli esterni del palazzetto, esclusi l’arena sportiva (con relativi accessi) e il supermercato Coop, già acquisito da Talea.

L’operazione è stata perfezionata negli scorsi giorni. I nuovi proprietari del distretto commerciale tematico del Palasport sono Ceetrus Italy – una delle principali società immobiliari in Italia, parte del gruppo francese Afm che controlla anche Auchan, Leroy Merlin e Decathlon – e Runca. Le cifre dell’acquisizione, finanziata da Intesa San Paolo, Bnl e Banco Bpm, rimangono top secret.

Inaugurazione a fine marzo, quasi 100 negozi su tre livelli

“Stiamo ancora definendo la data precisa, sono in corso le ultime verifiche interne – conferma Ermanno Tetta, direttore commerciale della galleria -. Di sicuro vogliamo collaborare con i responsabili della Nuova Fiera Primavera”. Gli spazi commerciali all’interno del Palasport saranno poco meno di un centinaio comprese le attività di ristorazione, anche se il numero preciso potrebbe ancora risentire di accorpamenti tra i singoli lotti: “Per quanto riguarda la commercializzazione siamo agli sgoccioli – spiega Tetta -. Probabilmente non riusciremo ad avere l’apertura totale per l’inaugurazione e qualcuno aprirà subito dopo”.

Tra chi non riuscirà ad aprire a fine marzo c’è anche Coop Liguria, subentrata in corsa dopo la rinuncia di Esselunga. L’acquisizione è stata comunicata un mese fa e le operazioni di allestimento su 1.500 metri quadrati non possono essere immediate. L’avvio del supermercato, che si avvarrà di 40-50 dipendenti, è comunque previsto entro la primavera.

Il centro commerciale sarà articolato su tre piani a forma di anello: al piano terra ci sarà il supermercato Coop con alcuni temporary shop, negozi di diverse dimensioni e attività di ristorazione sul perimetro esterno. Al primo piano una grande superficie e altri negozi di varie metrature con più aree ristorazione dotate di sedute pubbliche e terrazza esterna. Al secondo piano spazio a intrattenimento e leisure oltre a 350 metri quadrati di uffici.

La lista dei marchi in quello che per ora viene definito Nuovo Distretto Tematico di Genova comprende tra gli altri Original Marines, Piombo, Guess, Caporiccio, North Sails, Normal. Nelle aree dedicate alla ristorazione spiccano tra gli altri McDonald’s, O’ Tacos, Burger King, La Yogurteria, Old Wild West, La Piadineria e Alcie Pizza.

Al via l’iter per costruire l’hotel di lusso

Mentre prende forma il centro commerciale, sono ancora molti i tasselli del Waterfront di Levante che devono andare al loro posto. “Abbiamo presentato il permesso di costruire per l’hotel di lusso nell’area ex Nira – annuncia a Genova24 Massimo Moretti, amministratore delegato di Cds Holding -. Attendiamo la conferenza dei servizi indetta dal Comune e poi possiamo partire. Per realizzare un edificio del genere ci vogliono 18-24 mesi”. A gestirlo sarà Accor Sofitel e all’interno ci saranno 120 camere di cui 20 suite, ristorante e bar panoramico, area benessere con spa e piscina, palestra e sale meeting. L’apertura era stata annunciata per il 2027, ma è probabile che serva almeno qualche mese in più.

Resta da definire poi l’operazione Fabbrica delle Idee, che ora si chiama Centro del Mare secondo il nuovo “battesimo” imposto dall’architetto Renzo Piano. Sull’edificio, destinato a ospitare diversi spazi per giovani e un incubatore di imprese, c’è l’interesse concreto della Compagnia di San Paolo che dovrebbe acquistare tre piani dell’edificio. Ma anche Comune di Genova e Regione Liguria potrebbero essere della partita con ulteriori investimenti. A Cds Holding rimarrebbe poi la cessione di 12 ristoranti a quota banchina e di una quota minore di uffici, oltre al parcheggio interrato da 350 posti.

Tra il Palasport e corso Saffi nascerà il parco urbano con percorso pedonale e ciclabile, con progetto approvato dal Comune e finanziato con 7,5 milioni di euro. Tursi ha previsto l’avvio dei lavori entro l’estate. Per la porzione di parco prevista ad ovest del ponte principale, però, il discorso è rimandato agli anni futuri, quando sarà completata la Fabbrica delle Idee e le aree torneranno disponibili. Approvati anche i progetti di fattibilità dell’ascensore pubblico di collegamento con corso Aurelio Saffi e della passerella pedonale che valgono in totale 4,2 milioni di euro.