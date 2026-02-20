Voto di scambio alle regionali del 2020: il ministero di Carlo Nordio chiede un risarcimento da 5 milioni

Genova. Cinque milioni di euro di risarcimento per i danni morali e di immagine. È questa la richiesta del ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio insieme al ministero dell’Interno nell’udienza preliminare dell’indagine sull’ipotesi di voto di scambio legato alle elezioni regionali liguri del 2020. I due ministeri hanno chiesto anche un risarcimento di 448.000 euro per i danni patrimoniali.

L’udienza preliminare si è tenuta questa mattina nella tensostruttura di palazzo di Giustizia davanti al Gup Giorgio Morando. 18 gli imputati, tra cui l’ex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani. La procura contesta, per alcuni, anche l’aggravante mafiosa. Al centro dell’inchiesta il presunto convogliamento di voti della comunità riesina verso la lista “Cambiamo con Toti Presidente” e tre candidati.

Il procuratore aggiunto Federico Manotti e il pm Luca Monteverde hanno chiesto il processo, tra gli altri, per Paolo Piacenza, presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, per i gemelli Maurizio e Arturo Angelo Testa, Stefano Anzalone, allora consigliere regionale, e Umberto Lo Grasso, ex consigliere comunale a Genova.

Intanto gli avvocati degli imputati hanno sollevato diverse eccezioni a partire da quella di costituzionalità relativa al fatto che il Dpr 570/60 si applica sono alle elezioni comunali e non a quelle regionali e ci sarebbe quindi un vuoto normativo rispetto alla fattispecie della corruzione elettorale.

Ancora, secondo alcuni legali i reati sarebbero già prescritti e alcune delle intercettazioni inutilizzabili. Il gup Giorgio Morando ha rinviato alle udienza del 9 e del 23 aprile per la discussione sulle eccezioni e le decisioni. Se dovesse decidere di rinviare alla Corte Costituzionale per l’ipotesi di incostituzionalità sollevata dai difensori la decisione sul rinvio a giudizio o su eventuali riti alternativi che alcuni degli imputati potrebbero chiedere, saranno sospese fino alla decisione della Corte, e così anche i tempi di prescrizione.