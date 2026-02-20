  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cure

Volo salvavita per una bimba: da Sassari a Genova per le cure del Gaslini

Il trasferimento è stato effettuato con un aereo del 31/o stormo dell'aeronautica militare, decollato da Ciampino, atterrato ad Alghero e ripartito per Genova con a bordo la bimba e un'équipe medica

volo salvavita colombo
Foto d'archivio

Genova. Una neonata è stata trasferita d’urgenza, nella notte, dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari al Gaslini di Genova.

La notizia arriva dall’agenzia Ansa: il trasferimento è stato effettuato con un aereo del 31/o stormo dell’aeronautica militare, decollato da Ciampino, atterrato ad Alghero e ripartito per Genova con a bordo la bimba e un’équipe medica

Dall’aeroporto di Genova poi la piccola è stata accompagnata al Gaslini con un’ambulanza dove è stata accolta dall’equipe medica dell’ospedale genovese.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.