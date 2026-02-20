Cure

Volo salvavita per una bimba: da Sassari a Genova per le cure del Gaslini

Il trasferimento è stato effettuato con un aereo del 31/o stormo dell'aeronautica militare, decollato da Ciampino, atterrato ad Alghero e ripartito per Genova con a bordo la bimba e un'équipe medica