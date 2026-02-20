Volo salvavita per una bimba: da Sassari a Genova per le cure del Gaslini

Genova. Una neonata è stata trasferita d’urgenza, nella notte, dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari al Gaslini di Genova.
La notizia arriva dall’agenzia Ansa: il trasferimento è stato effettuato con un aereo del 31/o stormo dell’aeronautica militare, decollato da Ciampino, atterrato ad Alghero e ripartito per Genova con a bordo la bimba e un’équipe medica
Dall’aeroporto di Genova poi la piccola è stata accompagnata al Gaslini con un’ambulanza dove è stata accolta dall’equipe medica dell’ospedale genovese.
Più informazioni