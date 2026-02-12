“Vivo più che mai”, Simone Bilardo presenta il suo libro: “Cosa faresti se il tempo non fosse infinito?”

Genova. Giovedì 12 febbraio, alle ore 16.30 presso il salone di rappresentanza del Circolo Unificato dell’Esercito di Genova, in via San Vincenzo 68, Simone Bilardo presenta il suo libro “Vivo più che mai”, edito da Rizzoli, introdotto e moderato dal giornalista Paolo Colombo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

“Vivo più che mai” non è un libro triste, ma un libro che parla di vita, partendo da una domanda, all’apparenza scontata, su ciò che ognuno di noi farebbe scoprendo all’improvviso di avere meno tempo di quanto possa immaginare.

Ce lo chiede Simone, nel suo libro, che presenterà dialogando con Paolo Colombo, partendo non da un generico caso astratto, ma dalla sua esperienza, da quando gli hanno diagnosticato due tumori al cervello, due anni di vita e da quel momento cambia il paradigma della sua quotidianità di imprenditore, atleta, marito.

Nelle parole di Simone e nel suo libro, non c’è tristezza, ma un invito a riflettere sul senso della vita che stiamo vivendo domandandoci se sia davvero quella che vogliamo vivere. Difficile non uscire cambiati dopo aver dialogato con Simone, incrociando il suo sorriso e conoscendo un uomo che rende il mondo un posto migliore dove vivere.