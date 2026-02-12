Un fine settimana nelle viscere di Genova: le visite dentro Ponte Monumentale e nella cittadella di Campi

Genova. Doppio appuntamento questo fine settimana a cura del Centro Studi Sotterranei di Genova, che torna a proporre le esplorazioni nel sottosuolo di due luoghi storici e iconici di Genova.

La cittadella di Campi

Sabato 14 febbraio si torna a viaggiare nella memoria storica della Seconda Guerra Mondiale riscoprendo la cittadella ipogea di Campi, il ricovero antiaereo anni ’40 ricavato dentro la collina di Coronata che si articola in diverse gallerie che seguono uno schema planimetrico pentagonale con uno sviluppo complessivo che supera il chilometro. Fu costruito per fornire un rifugio sicuro dai bombardamenti aerei ai dipendenti della S.I.A.C. – Società Italiana Acciaierie di Cornigliano. La struttura era in grado di accogliere 4.500 persone ed era dotata di acqua corrente, impianti di illuminazione, sistema di aerazione, sistema fognario, servizi igienici.

Oltre alla struttura, sono numerose le testimonianze custodite e ancora visibili al suo interno quali i tornelli per smistare le persone in sicurezza, le scritte originali, i graffiti, i corpi illuminanti, le dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell’epoca. Visitare questi ambienti ipogei, percorrere i corridoi del rifugio antiaereo riporta ai giorni terribili della Seconda Guerra Mondiale, offrendoci una testimonianza unica.

Per partecipare alla visita è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi solo telefonicamente al numero 3755346629 dalle 9.00 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:00 dei giorni feriali. Le visite saranno organizzate su turni la mattina e il pomeriggio.

Un particolare della cittadella di Campi

Materiale fornito: sottocasco e casco con luce frontale a led.

Punto ritrovo: Corso Ferdinando Maria Perrone 20 davanti a Villa Imperiale Casanova raggiungibile a piedi mediante la rampa dal Bar/Caffetteria Massa di C.so Perrone 68r.

Nel ventre cavo di Ponte Monumentale

Domenica 15, invece, si torna nel ventre cavo di Ponte Monumentale, recentemente rinnovato e restaurato. Guidati dagli esperti e dalle guide del Centro Studi Sotterranei, si avrà la possibilità di scoprire un affascinante mondo sotterraneo che inizia calandosi da un tombino di Corso Andrea Podestà.

Nel corso della visita i visitatori si muoveranno lungo la sommità dell’imponente arcata strutturale del ponte, attraversando contrafforti in pietra, archi sospesi e ampie aperture ellittiche che offrono scenari architettonici di grande fascino. Arriveranno, infine, a un maestoso salone situato sotto la carreggiata di Corso Andrea Podestà, dove potranno vedere ancora intatte le Mura della Sesta Cinta fortificata di Genova che si innalzano per 20 metri di altezza, erette nel 1536 per volere di Andrea Doria.

Le visite sono organizzate in turni di 15 persone nell’arco della giornata e dureranno circa 90 minuti. Materiale fornito: casco con luce frontale a led, sottocasco e guanti monouso. Il punto di ritrovo è presso l’ingresso dell’Ascensore Monumentale/Podestà (AMT Genova) in Corso Andrea Podestà, all’altezza del civico 5.

Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria e si effettua solo telefonicamente al numero 3755346629 dalle 9.00 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:00 dei giorni feriali.