Villa Croce, a settembre la riapertura al pubblico del museo di Arte Contemporanea

L'intenzione della giunta è quella di provare a dare una nuova impronta sulla gestione del grande spazio espositivo, provando a inserirlo in maniera più strutturata nella programmazione culturale cittadina

Foto d'archivio

Genova. Stanno proseguendo a piè sospinto i cantieri di adeguamento strutturale di Villa Croce, chiusa da oltre un anno per consentire la la realizzazione dei lavori relativi alla rimozione delle barriere fisiche nell’ambito di un progetto finanziato con fondi del Pnrr.

A darne notizia l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, a margine della presentazione della rassegna culturale del Comune di Genova intitolata “Trasformazioni urbane”, che ha portato la stima in cui gli interventi dovrebbero essere terminati con la seguente riapertura.

L’intenzione della giunta è quella di provare a dare una nuova impronta sulla gestione del grande spazio espositivo, provando a inserirlo in maniera più strutturata nella programmazione culturale cittadina, proprio a partire con la rassegna presentata questa mattina.

