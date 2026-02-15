Le modifiche al traffico per cantieri ed eventi, occhio allo snodo di Genova Ovest

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 13 e il 19 febbraio, e nei periodi immediatamente successivi, oltre alle già annunciate modifiche al regime della sosta nella zona della Foce per venerdì 13 e sabato 14 febbraio , si segnalano in particolare: Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale, e nei periodi immediatamente successivi, oltre alle, si segnalano in particolare:

1) Fino al 30 aprile, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, limitazioni al transito su un tratto del Ponte Elicoidale

2) Sabato 14 febbraio, a San Fruttuoso, la seconda “Domenica pedonale” in programma nella zona di via Pendola con divieti di sosta e di transito

3) Domenica 15 febbraio, a Sampierdarena, la seconda “Domenica pedonale” in programma nella zona di via Daste con divieti di sosta e di transito

4) Da lunedì 16 febbraio a domenica 1° marzo, nei Municipi I Centro Est e II Centro Ovest, lavori notturni di rinnovamento della rete filoviaria nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.

Nel dettaglio:

1) PONTE ELICOIDALE E SOPRAELEVATA – LAVORI NODO SAN BENIGNO

Fino alle ore 6.00 del 30 aprile, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, vengono reintrodotte, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti disposizioni:

– Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra il viadotto della Camionale e il segmento di collegamento al casello autostradale di Genova Ovest:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di transito sulla corsia lenta (corsia di levante) nel tratto compreso tra la rampa che adduce alla carreggiata di mare della Strada Sopraelevata Aldo Moro e la rampa della carreggiata di monte della medesima strada sopraelevata che adduce al casello autostradale di Genova Ovest

3. divieto di sorpasso

4. conferma del divieto di fermata.

– Strada Sopraelevata “Aldo Moro”, rampa della carreggiata di monte che adduce al casello autostradale di Genova Ovest:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito sulla corsia di sorpasso (corsia di mare)

3. divieto di sorpasso

4. conferma del divieto di fermata.

2) VIE PENDOLA E PAGGI – “DOMENICA PEDONALE” – SABATO 14 FEBBRAIO

Sabato 14 febbraio a San Fruttuoso, tra le 13.00 e le 18.00 e comunque fino a cessate esigenze, per consentire il regolare svolgimento della “Domenica pedonale” sono adottate, nei tratti stradali sottoindicati, le seguenti disposizioni:

– via Pendola:

divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli inadempienti.

– via Paggi, nel tratto tra via Torti e via Pendola e nel tratto tra via Pendola e via Casoni:

1. divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli inadempienti

2. istituzione del doppio senso per chi accede ai carrabili nelle due tratte.

– via Paggi, all’incrocio con via Pendola:

interdizione al transito veicolare con inserimento di transenne a sbarramento e protezione dell’area pedonale.

– intersezione tra via Pendola e piazza Martinez, e incrocio tra via Pendola e piazza Terralba:

sbarramento con transenne e personale della Polizia Locale.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

3) VIA DASTE – DOMENICA PEDONALE – DOMENICA 15 FEBBRAIO

Domenica 15 febbraio in via Daste, nel tratto compreso tra via della Cella e via Giacomo Giovanetti, per consentire il regolare svolgimento della “Domenica pedonale” sono adottate, nelle fasce temporali sottoindicate, le seguenti disposizioni:

1. dalle ore 23.00 di sabato 14 febbraio e fino a cessate esigenze:

divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti

2. dalle ore 5.30 alle ore 14.00 di domenica 15 febbraio e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione.

4A) VIE XXV APRILE E INTERIANO, PIAZZE FONTANE MAROSE E PORTELLO; VIE MILANO, BUOZZI, DI FRANCIA E SAN BENEDETTO, PIAZZA DINEGRO – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA

Dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

AREA INTERVENTO TIPO 1

– via Interiano:

divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate.

– via XXV Aprile:

divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate.

– piazza del Portello:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Interiano.

AREA INTERVENTO TIPO 2

– piazza Fontane Marose:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di fermata veicolare sul lato monte.

4B) VIE XX SETTEMBRE, XXV APRILE E ROMA, PIAZZA DE FERRARI – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA

Dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

– via XX Settembre:

conferma del limite massimo di velocità 30 km/h.

– piazza De Ferrari:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da idonei movieri.

– via XXV Aprile, nel tratto compreso tra vico Casana e via Roma:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

– via Roma, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via di San Sebastiano:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

4C) VIE MILANO, BUOZZI, DI FRANCIA E SAN BENEDETTO, PIAZZA DINEGRO – LAVORI RINNOVAMENTO FILOVIA

Inoltre, sempre dal 16 febbraio al 1° marzo, esclusivamente nella fascia oraria notturna 21.00/5.00, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

– via San Benedetto:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da idonei movieri.

– via Bruno Buozzi:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

– piazza Dinegro:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

– via Milano:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di circolazione veicolare nel fornice di monte del sottopasso di collegamento a via di Francia all’attivarsi della relativa fase lavorativa.

– via di Francia, carreggiata monte, nel tratto compreso tra sottopasso rotatoria Cantore e rotatoria Scarsellini:

limite massimo di velocità di 30 km/h.