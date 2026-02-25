Via Sampierdarena, al termine dei lavori tornano i parcheggi per le auto

Genova. A lavori ultimati, in via Sampierdarena torneranno i parcheggi delle auto. La misura entrerà in vigore al termine degli interventi Pnrr di recupero e riqualificazione dei percorsi pedonali in corso nella via e dopo la tracciatura della corsia riservata agli autobus, su cui sarà possibile parcheggiare in orario notturno.

Sarà dunque consentito varcare la linea gialla per entrare e uscire dagli stalli per le automobili, spostandosi da e verso la corsia di marcia destinata ai veicoli privati.

La misura, voluta da Comune di Genova e Municipio II Centro Ovest, è stata adottata dopo approfonditi studi e confronti con gli uffici competenti della Mobilità e della Regolazione, che hanno elaborato questa nuova configurazione senza che la stessa interferisca con il trasporto pubblico locale.

“Si tratta una decisione corretta che va incontro alle richieste della cittadinanza incontrata nei numerosi momenti di confronto – dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Emilio Robotti – come Amministrazione siamo ben consapevoli delle difficoltà che, quotidianamente, deve affrontare chi possiede e utilizza per necessità un veicolo privato. Quindi, per quanto possibile, cerchiamo e troviamo soluzioni volte a mitigare tali difficoltà, pur lavorando per dare al trasporto pubblico locale, in tutte le sue articolazioni – bus, impianti verticali, metropolitana, treno metropolitano – l’indispensabile centralità necessaria per poter rinunciare al mezzo privato, scegliendo la mobilità sostenibile con tutti i suoi vantaggi scientificamente accertati. Voglio ringraziare gli uffici comunali e il Municipio II Centro Ovest con il quale abbiamo portato avanti un dialogo proficuo”.

“È un provvedimento che riteniamo fondamentale per venire incontro alle richieste dei residenti e di tutte le persone che gravitano su via Sampierdarena – afferma il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi – ringrazio il Comune di Genova per l’attenzione che ha mostrato e dimostrato nei confronti del nostro territorio: il confronto con le comunità locali e con i Municipi, gli enti più vicini ai cittadini, è indispensabile per orientare, in maniera efficace e condivisa, l’azione amministrativa. In questo momento a Sampierdarena la necessità di aree per la sosta è diventata una priorità e penso che si tratti di un segnale forte per cercare di risolvere questa criticità”.