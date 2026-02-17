Nel Parco di Portofino è stato rimosso un gigantesco nido di vespa velutina

Portofino. Intervento particolare per i guardaparco del Parco di Portofino, che lunedì hanno rimosso un enorme nido di vespa velutina in zona Nozarego.

Il nido era già stato neutralizzato da un apicoltore diversi mesi fa, quando era stato segnalato ed era ancora attivo, ma la sua presenza ha comunque allarmato escursionisti e persone a passeggio, che hanno continuato a inviare segnalazioni.

Il nido era posizionato su un ramo di ulivo. I guardiaparco hanno dissotterrato la piccola pianta e l’hanno portata nella sede del parco, dove verrà liberata dal peso e verrà curata per essere ripiantata.

Le vespe velutina sono una specie aliena, ovvero non originaria delle nostre zone, che, come accade quasi sempre quando una specie non originaria (alloctona) conquista nuove nicchie ecologiche, danneggia gravemente una o più specie autoctone. In questo caso a subire l’attacco sono le api da miele. La diffusione della vespa velutina va combattuta attivamente e le segnalazioni di nidi sono preziose.

Il Parco segnala che è utile segnalare i nidi attivi, che hanno al loro interno una regina, cosa che avviene generalmente tra aprile e i primi giorni d’estate. In autunno la regina lascia il nido e cerca un riparo in cui svernare. La primavera successiva costituirà una nuova famiglia che costruirà e ingrandirà un nuovo nido, nella stessa zona, ma che non occuperà più il nido vecchio. Pertanto, quando in una certa zona è stata trovata una famiglia, quella zona è oramai compromessa e va tenuta sotto controllo.

“Prima si interviene su un nuovo nido e meglio è perché più facile sarà rimuoverlo e meno saranno i danni che le vespe arrecano alla nostra entomofauna”, concludono dal Parco, che invita a inviare segnalazioni, possibilmente corredate di fotografie georeferenziate, all’indirizzo mail: salasituazione@parconaturalealpiliguri.it.