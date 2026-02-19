Verso Mantova-Sampdoria: oggi per i blucerchiati allenamento pomeridiano. Influenza per Hadzikadunic

Genova. Mancano meno di 48h ore alla sfida di sabato pomeriggio (ore 15) al “Martinelli” che vedrà sfidarsi Mantova e Sampdoria.

Dunque continua la preparazione dei blucerchiati in vista della trasferta lombarda, gara valida per la 26°esima giornata di Serie B. La Sampdoria arriva da sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi) mentre il Mantova arriva dalla sconfitta esterna contro il Catanzaro. I lombardi hanno bisogno dei tre punti per levarsi dalla zona bassa della classifica mentre la squadra di Gregucci vuole mantenere il trend positivo delle ultime gare.

I sampdoriani oggi hanno svolto una seduta pomeridiana: dopo una prima fase dedicata allo sviluppo della forza in palestra, Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazione finalizzata alla messa a punto di entrambe le fasi di gioco, partitella tattica, sprint e prove delle palle inattive.

Assenti Karim Diop (impegnato con l’Italia Under 18 nel secondo test con l’Ucraina) e l’influenzato Dennis Hadžikadunić. Percorsi di recupero per Malanca e Palma. Terapie per i lungodegenti Martinelli e Pierini.

Domani, venerdì, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, al termine della quale il tecnico incontrerà i media in conferenza stampa quindi, nel pomeriggio, la partenza in pullman verso la sede del ritiro pre-gara.

Ecco chi dirigerà il match

Ad arbitrare la sfida, di sabato poeriggio, tra Mantova e Sampdoria sarà il signor Kevin Bonacina di Bergamo (l’ultimo precedente blucerchiato con l’arbitro di Bergamo risale ad agosto 2023: Samp-Sudtirol di Coppa Italia) e sarà coadiuvato dal signor Cavallina di Parma e dal signor Zezza di Ostia Lido.

Il quarto ufficiale sarà il signor Migliori di Verona. Al Var ci sarà il signor Baroni di Firenze, mentre Avar è stato affidato al signor Di Vuolo di Castellammare di Stabia.